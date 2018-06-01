ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump yaklaşık 3 hafta önce iyi huylu böbrek hastalığından dolayı operasyon geçirmiş, sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Melania Trump'ın İletişim Direktörü Stephanie Grisham, iyi huylu böbrek hastalığı dolayısıyla operasyon geçirdiğini ve operasyonun başarılı geçtiğini ifade ederek Melania Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtmişti.

Ancak First Lady'nin 3 haftadır ortalıkta görünmemesi farklı açıklamalara neden olmuş, Melania'nın dönmemek üzere Beyaz Saray'ı terk ettiği ve sağlık durumunun kötü olduğu iddia edilmişti.

Ancak First Lady Twitter'da, "İçiniz rahat olsun, Beyaz Saray'da ailemle birlikteyim. Harika hissediyorum, çocuklar ve Amerikan halkı için çalışıyorum" mesajını paylaştı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER