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Melania Trump'ın ebeveynlerine "Yeşil Kart"

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın annesi Amalija ile babası Viktor Knavs'ın bir süre önce ABD'de kalıcı oturma ve çalışma imkanı sağlayan Yeşil Kart (Green Card) almaya hak kazandıkları bildirildi. Uzun süredir göçmen karşıtı söylemleriyle dikkat çeken Trump'ın eşinin ebeveynlerinin ne şekilde Yeşil Kart sahibi oldukları konusu, Amerikan kamuoyunda tartışmalara neden oldu

22.02.2018 - 00:01 | Güncelleme: AA

Amerikan Washington Post gazetesinin haberine göre, Knavsların avukatı Michael Wildes, konuyla ilgili açıklamasında ikilinin bir süre önce Yeşil Kart sahibi olduklarını belirtti.

AA'nın haberine göre; Knavs çiftinin ne zaman ve ne şekilde Yeşil Kart aldıklarını açıklamayan Wildes, "Bayan Melania'nın ebeveynlerinin ABD'de yasal oturma iznine sahip olduğunu teyit edebilirim. Ancak müvekkillerim kişisel haklarına saygı duyulmasını istiyor." değerlendirmesini yaptı ve bu konuda daha fazla yorum yapmayacağını söyledi.

TRUMP GÖÇMEN ZİNCİRİNE KARŞI

Amerikan kamuoyunda "göçmenlik" tartışmaları devam ederken bu konudaki sert yaklaşımları bilinen Trump'ın eşinin ebeveynlerinin nasıl Yeşil Kart aldıkları ayrıca tartışma konusu oldu.

Zira Trump, "göçmen zinciri" adı verilen ve Yeşil Kart almış bir kişinin kendi ailesinden başka kişilere de sponsor olarak onların da kalıcı oturma izni almasına imkan veren düzenlemenin kaldırılmasını istiyordu.

Amerikan medyası, Knavsların "göçmen zinciri" yoluyla Yeşil Kart almış olabileceğini, bu durumda Trump'ın "tutarsız" davranmış olacağını savunuyor.

Seçim döneminde Amerikan "halkını savunmak" amacıyla ülkeye gelen göçmenlere ciddi kısıtlamalar getireceğini vaat eden Trump, başkanlık koltuğuna oturduğu ilk hafta nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülke vatandaşlarına vize yasağı getirmişti. Amerikan yargısı tarafından yürütmesi durdurulan kararın ardından iki kez daha benzer kararlar alan Trump, tüm ülkeye hitap ettiği "Birliğin Durumu" konuşmasında "Yeşil Kart çekilişi" ile "göçmen zinciri" uygulamalarının kaldırılması gerektiğini dile getirmişti.

 

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YORUMLAR 3
  • Misafir 9 dakika önce
    Guzel kadin
  • Misafir 19 dakika önce
    para para para
  • Misafir 1 saat önce
    Bu kadın bu adamı sevmiyo
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