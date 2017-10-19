ABD Başkanı Donald Trump'ın Porto Riko'da meydana gelen kasırga felaketi sırasındaki ziyarete eşiyle katılan First Lady Melania Trump'ın vücut dublörü kullandığı dedikoduları hızla yayılıyor.

Bir süredir hakkında bir çok teori üretilen konu, ABD'li oyuncu ve komedyen Andrea Wagner Barton'ın Facebook paylaşımı üzerine daha da alevlendi.

Barton paylaşımında, "Bana mı öyle geliyor yoksa bugünkü konuşmaya sahte bir Melania mı katıldı?" ifadelerini kullanırken paylaşım, on binlerce kez paylaşılarak geniş yankı buldu.

Melania Trump'ın vücut dublörü kullandığına dair komplo teorilerinden biri de First Lady'nin şubat ayından beri Melania Trump'ın yanında görülen ve Gizli Servis ajanı olduğu iddia edilen kişinin vücut dublörlüğünü yaptığı yönünde.

Gezilerde Melania Trump'la birlikte görülen kişi, First Lady'e benzerliğiyle dikkat çekiyor.