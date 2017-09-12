Melanom kanserine yeni tedavi

Avustralyalı araştırmacılar en ölümcül cilt kanseri tipi olan melanom kanserini durdurup diğer organlara sıçramasını engelleyebilecek bir yöntem geliştirdiklerini açıkladı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Melanom Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, 12 ay süren uluslararası testlerde, melanom kanserinin ileri safhalarında 2 ilacın bir kombinasyonunun, kanserin yayılmasına yol açan BRAF genini durdurmayı başardığı tespit edildi. COMBI-AD adı verilen yeni yöntem ile üçüncü safhaya ulaşmış melanom kanserinin yeniden oluşmasının da engellediği ve hastanın kurtulma şansının arttığı belirlendi. Tedavinin ikinci aşamasında ise bağışıklık sisteminin güçlendirilerek melanoma hücrelerinin yok edilmesi hedefleniyor.