Avustralya'nın Melbourne kent merkezinde 1856'da açılan, 20 bin metrekarelik alan üzerine kurulu SLV, kapasitesi ve yoğunluğu açısından dünyanın sayılı kütüphanelerinden biri kabul ediliyor.
AA'nın haberine göre SLV Şef Kuratörü Carolyn Fraser, yaptığı açıklamada, sahip oldukları kitap, fotoğraf, resim, heykel ve güncel hayatta kullanılan malzemelerden oluşan 5 milyondan fazla eserin kütüphaneyi tercih edilir hale getirdiğini söyledi.
Avustralyalıların kütüphaneye yoğun ilgi gösterdiğine işaret eden Fraser, "Her yıl 2 milyondan fazla insan kütüphaneyi ziyaret ediyor. Bunlar, bizzat gelenler. 4 milyondan fazla kişi de internet sayfamız üzerinden bizi ziyaret ediyor. Bu da SLV'yi dünyanın en çok ziyaret edilen kütüphaneden biri yapıyor." dedi.
Binanın merkezinde yer alan, yaklaşık 35 metre çapındaki yüksek kubbeli La Trobe Okuma Salonu'nun açıldığı 1915'te kısa süreliğine de olsa dünyanın en büyük kubbesi olduğunu anlatan Fraser, Neoklasik tarzda inşa edilen kütüphanenin, 100 yıldan uzun bir sürede ilave edilen 27 ek yapıyla günümüzdeki halini aldığını kaydetti.
‘‘BU KÜTÜPHANE GERÇEKTEN HALK İÇİN YAPILDI’’
SLV’nin yapıldığı yıllarda dünyadaki birçok kütüphanenin halka açık olmadığını ya da insanlardan abonelik veya ücret istediğini anımsatan Fraser, "Bu kütüphanenin en ilginç özelliklerinden biri de her zaman halka açık olmasıdır. SLV 1856'da açıldığında dünyadaki çoğu kütüphane, sadece erkeklere veya belirli bir statüye sahip olanlara açıktı. Bu kütüphane gerçekten halk için yapıldı, kadınlar gelebiliyordu, tek şart ellerin temiz olmasıydı." ifadelerini kullandı.
Halka açık kütüphane kurma fikrini Melbourne'nün önde gelenlerinden yargıç Redmond Barry'nin ortaya atıldığını ve ikna ettiği bir grup kişiyle projeyi hayata geçirdiğini dile getiren Fraser, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kütüphane, onun demokratik görüşlerinin bir yansımasıydı. Kütüphane, ücretsiz ve halka açık olarak tasarlandı. Bu, o dönem için çok yeni bir fikirdi. Çok önemli kitap ve dokümanlardan oluşan gerçekten dünya standartlarındaki bu koleksiyonu halka açmak o dönemde çok az rastlanan bir şeydi.’’
KÜTÜPHANEDEKİ EN ESKİ ESER M.Ö. 2050 YILINA AİT
Farklı dilleri ve inançları içeren 2 milyondan fazla kitabın bulunduğu kütüphanedeki en eski eser, nadir eserler bölümünde muhafaza edilen M.Ö. 2050 yılına ait çivi yazısı ile kil üzerine yazılmış bir makbuz.
Makbuzu Güney Mezopotamya’da dönemin Üçüncü Ur Hanedanlığının Kralı II. Shulgi’nin kendisine vergi borçlarını koyun ve keçi vererek ödeyen vatandaşlara kestiğini söyleyen Fraser, "Koleksiyonumuzdaki en eski parça aslında kitap değil çivi yazısı bir tablet. M.Ö. 2050 yılına ait ve bir makbuz." dedi.
SLV, ana girişindeki geniş meydanında önemli gösterilere de ev sahipliği yapıyor.
Her yıl yüz binlerce kişinin katıldığı Beyaz Gece ve yeni yıl kutlamalarında kütüphanenin dış cephesi, 3 boyutlu görüntülerin yansıtıldığı bir ekran gibi kullanılıyor.
Kütüphanede ayrıca, konferans, seminer, çalışma toplantıları, yemek ve düğün törenleri için de kiralık salonlar bulunuyor.
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