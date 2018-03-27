Usta oyuncu Melek Baykal 34 yıl önce Alman Warner Striening ile evlendiğini ve şimdilerde eşi ile boşanma sürecinde olduklarını açıkladı.

'Duymayan Kalmasın' programına açıklamalarda bulunan Melek Baykal "Resmi olarak bir yabancı ile evliliğim var. 1984'ten bu yana. Aşık oldum ve evlendim. Mesleğimi bile gözüm görmedi. Demekki sadece aşk yetmiyormuş. Sonra ben ülkeme döndüm 1987 yılında. Geçenlerde konuştuk. 'Biz bu işi bitirsek mi ne yapsak?' diye, 'Ben hiç istemiyorum ama sen istiyorsan boşanalım' dedim. Böyle bir süreçteyiz şimdi " dedi.