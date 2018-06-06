Show TV'nin merakla beklenen yeni dizisi Meleklerin Aşkı sımsıcak ve komedi dolu bir aşk hikayesi ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Meleklerin Aşkı'nın yönetmen koltuğunda Ersoy Güler oturuyor. Güler aynı zamanda dizinin senaryosunu da kaleme alan isim. İşte Zekeriyaköy'de çekimleri başlayan Meleklerin Aşkı dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu...

MELEKLERİN AŞKI DİZİ KONUSU

Yağmur (Berkay Hardal) daha bebekken annesi tarafından huzurevine bırakılan, zeki, merhametli, sevgi dolu bir genç adam… Melek (Gülper Özdemir) ise inatçı, adaletli ve hayatını doğaya adamış bir genç kız. Bu iki kalbi birleştirecek olan kişi ise Melek’in annesi Rukiye’den (Oya Başar) başkası değil. Büyük kızı ve damadına kızıp huzurevine yerleşen ve Yağmur’u da öz oğlu gibi seven Rukiye, Melek ve Yağmur’u evlendirebilmek için türlü planlar yapar. Ama kaderin cilvesi Rukiye’nin işini kolaylaştırır. Çünkü Yağmur; huzurevine adeta bir melek gibi yetişen Melek’e daha ilk görüşte aşık olmuştur. Rukiye’nin huzurevinden ayrılmasıyla Çekilmez ailesinin de başkahramanı olan Yağmur, Melek’in eniştesi Necmettin’in (Toygan Avanoğlu) Melek’i zengin iş ortağı ile evlendirme hayallerine karşı savaşı kazanabilecek miydi? Yağmur ve Melek çevresinde dönen onca entrikaya rağmen bir araya gelecek mi, gelemeyecek mi, gelseler de mutlu olacaklar mı? Bu kaderin örülen ağlarında gizlidir.

MELEKLERİN AŞKI OYUNCULARI

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, genel koordinatörlüğünü Akın Topuz’un yaptığı, yönetmen ve senarist koltuğuna başarılı projelerin mimarı Ersoy Güler’in oturduğu “Meleklerin Aşkı”nın oyuncu kadrosu belli oldu. Zekeriyaköy’de çekimleri başlayan Meleklerin Aşkı dizisinin oyuncu kadrosunda Oya Başar, Gülper Özdemir, Berkay Hardal, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Serkan Kuru, Alihan Aracı, Rümeysa Arslan, Özlem Mahmutoğlu, Ebrar Alya Demirbilek, Deniz Kaynak, Arda Adil Görgen ve daha birçok başarılı isim yer alıyor.

Aşk dolu bir hikaye ile romantik komedinin birleştiği Meleklerin Aşkı yakında Show TV'de başlıyor!

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER