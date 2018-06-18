Show Tv'nin yeni dizisi Meleklerin Aşkı, aşk dolu bir hikaye ile romantik komedinin inceliklerini bir aile dizisinde birleştiyor. Meleklerin Aşkı dizisinin yönetmen koltuğunda dizisnin aynı zamanda senaryosunu da kaleme alan Ersoy Güler oturuyor. Merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor? İşte detaylar...

MELEKLERİN AŞKI KONUSU

Yağmur (Berkay Hardal) daha bebekken annesi tarafından huzurevine bırakılan, zeki, merhametli, sevgi dolu bir genç adam… Melek (Gülper Özdemir) ise inatçı, adaletli ve hayatını doğaya adamış bir genç kız. Bu iki kalbi birleştirecek olan kişi ise Melek’in annesi Rukiye’den (Oya Başar) başkası değil. Büyük kızı ve damadına kızıp huzurevine yerleşen ve Yağmur’u da öz oğlu gibi seven Rukiye, Melek ve Yağmur’u evlendirebilmek için türlü planlar yapar. Ama kaderin cilvesi Rukiye’nin işini kolaylaştırır. Çünkü Yağmur; huzurevine adeta bir melek gibi yetişen Melek’e daha ilk görüşte aşık olmuştur. Rukiye’nin huzurevinden ayrılmasıyla Çekilmez ailesinin de başkahramanı olan Yağmur, Melek’in eniştesi Necmettin’in (Toygan Avanoğlu) Melek’i zengin iş ortağı ile evlendirme hayallerine karşı savaşı kazanabilecek miydi? Yağmur ve Melek çevresinde dönen onca entrikaya rağmen bir araya gelecek mi, gelemeyecek mi, gelseler de mutlu olacaklar mı? Bu kaderin örülen ağlarında gizlidir.

MELEKLERİN AŞKI OYUNCU KADROSU

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, genel koordinatörlüğünü Akın Topuz’un yaptığı, yönetmen ve senarist koltuğuna başarılı projelerin mimarı Ersoy Güler’in oturduğu “Meleklerin Aşkı”nın oyuncu kadrosu belli oldu. Zekeriyaköy’de çekimleri başlayan Meleklerin Aşkı dizisinin oyuncu kadrosunda Oya Başar, Gülper Özdemir, Berkay Hardal, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Serkan Kuru, Alihan Aracı, Rümeysa Arslan, Özlem Mahmutoğlu, Ebrar Alya Demirbilek, Deniz Kaynak, Arda Adil Görgen ve daha birçok başarılı isim yer alıyor.

MELEKLERİN AŞKI FRAGMAN

Meleklerin Aşkı yakında Show Tv'de başlıyor.