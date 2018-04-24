Türkiye'nin en büyük içme suyu temin projesi olan, İstanbul’un 2071 yılına kadar su ihtiyacını karşılayacak Melen Barajı’nın yüzde 95’i tamamlandı. Sakarya ve Düzce illeri arasında akan Melen Çayı üzerinde Karadeniz’in 7 kilometre güneyinde inşa edilen baraj tamamlandığında, İstanbul’un yıllık ihtiyacının yüzde 75’ine tekabül eden 1 milyar 77 milyon metreküp su temin edilecek.

AA'nın haberine göre Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, İstanbul’a çok yakın bir şehir olan Sakarya’nın çevresinde çeşitli ırmaklar ve çaylarla Karadeniz’e akan suların bulunduğunu söyledi. Son derece verimli su kaynakları arasında Melen Çayı’nın da olduğunu belirten Balkanlıoğlu, “Melen Çayı üzerine yapılmakta olan bir barajımız var. İstanbul’un su ihtiyacını karşılamak üzere inşa ediliyor. İstanbul’un su ihtiyacının yaklaşık yüzde 75’ini karşılayacak bir imkân bu. Yıllık 1 milyar 77 milyon metreküp su pompalanacak. İstanbul’daki barajların su rezervinin yüzde 75’i buradan sağlanacak” dedi.

YILLIK POTANSİYEL 1.7 MİLYAR METREKÜP

Devlet Su İşleri (DSİ) 14. Bölge Müdürü Sedat Özpınar da barajın, İstanbul Boğazı’nın 170 kilometre doğusunda, Düzce ve Sakarya illerine arasındaki Melen Çayı üzerinde inşa edildiğini kaydetti. Büyük Melen Çayı’nın yıllık su potansiyelinin 1 milyar 700 milyon metreküp olduğunu, inşa edilen Melen Barajı ile İstanbul’a bu suyun 1 milyar 77 milyon metreküpünü içme suyu olarak aktaracaklarını dile getiren Özpınar, “Böylelikle İstanbul’un 2071 yılına kadar su ihtiyacını karşılamış olmaktayız. Diğer bir deyimle, Melen Çayı’nın yıllık ortalama debisi 50 metreküp/saniye olup, bunun 34 metreküp/ saniyesini Melen Barajı’nı inşa ederek İstanbul’a faydalı kılmış bulunuyoruz. Bu 34 metreküp/saniye su, kişi başı tüketim seviyesine göre ilave olarak 13 milyon nüfusa yetecek bir su miktarıdır” diye konuştu.

‘KAPASİTEYE YÜZDE 77 İLAVE’

Barajın göl hacminin 694 milyon metreküp olacağına değinen Özpınar, “Şu anda İstanbul’da 13 tane baraj işletmededir. Bu 13 barajla maksimum 900 milyon metreküp suyu İstanbul’a faydalı kılabiliyoruz. 694 milyon metreküp kapasiteli Melen Barajı’nın hizmete girmesiyle İstanbul’un mevcut su kapasitesinin yüzde 77’si kadar ilave bir su kaynağını İstanbul kazanmış olacak. Melen Projesi ve Melen Barajı İstanbul suyunun sigortasıdır” ifadesini kullandı.

11 AĞUSTOS’TA BİTECEK

İnşaatı Sakarya’nın Kocaali İlçesi’nde devam eden baraj, silindirle sıkıştırılmış beton dolgu tipinde yapılıyor. Barajın temelden yüksekliği 124 metre, tabii zeminden yüksekliği 99 metre. Barajın kretisi 944 metre uzunluğa sahip, tabanı da 105 metrelik bir genişliğe oturuyor. İnşaatın 11 Ağustos 2018 tarihinden resmen bitirilmesi planlanıyor.

MELEN VE YEŞİLÇAY DESTEĞİ

TÜRKIYE genelindeki 344 barajın doluluk oranının yüzde 49.2, İstanbul’daki barajların doluluk oranının ise yüzde 91.30 olduğunu aktaran Özpınar, burada, Melen İçme Suyu Projesi’nin İstanbul barajlarına su takviye etmesinin önemli olduğuna değindi. İstanbul’un 2 milyon 662 bin 747 metreküp su kullandığı bilgisini paylaşan Özpınar, bu suyun yüzde 45’lik kısmı olan 1 milyon 208 bin metreküpünün Melen ve Yeşilçay sistemlerinden İstanbul barajlarına takviye olarak verildiğini söyledi.

150 YILLIK KÖY TAŞINIYOR

Yüzde 95’i tamamlanan barajın şu anki inşaat maliyeti 2018 yılı fiyatlarıyla 647 milyon TL. Kamulaştırmaya ise 845 milyon TL ödenmiş. Melen Barajı’nın göl sahasında bugüne kadar 424 ev kamulaştırılırken, bir belde ve 7 köy de göl alanından etkilendi. Bu köylerden 4’ü tamamen su altında kaldı. İşte o köylerden Düzce’nin Cumayeri İlçesi’ne bağlı 150 yıllık Dokuzdeğirmen Köyü’nde de istimlak çalışmaları tamamlandı. Köyde ağaç kesim işlemlerine başlandı.

Bölgede bulunan 9 değirmenden ismini alan köyün sakinleri, doğup büyüdükleri yerleri terk etmenin burukluğu içerisinde göç için hazırlık yapıyor. Köyün muhtarı Bayram Kartal, bölgenin rafting açısından ünlü olduğunu belirterek, “Hafta sonları İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilden misafirlerimiz köyümüze gelip rafting yapıyor ama bu durum son vakitlerini yaşıyor. Artık köyümüz baraj nedeniyle kalkıyor” dedi.

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