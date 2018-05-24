Düzce'de bir rafting işletmecisi, adrenalin meraklısı müşterileri için kurduğu ve sapan mantığıyla çalışan "bungy catapult/insan sapanı" sistemiyle ziyaretçilerine adrenalinin farklı boyutlarını yaşatıyor.

AA'nın haberine göre Cumayeri ilçesine bağlı Dokuzdeğirmen köyünde işletmecilik yapan Köksal Özyurt, rafting için Melen Çayı'na gelen müşterilerinin de talebiyle "insan sapanı" diye adlandırılan bungy catapult sistemini kurdu.

Çelik direklerin arasına kurulan esnek halatlara güvenli şekilde bağlanan adrenalinseverler, ATV araçlarıyla gerdirme yöntemi kullanılarak 20 metre yüksekliğe fırlatılıyor. Müşteriler havada süzülmenin yanı sıra Melen Çayı'nı kuş bakışı izleme fırsatını yakalıyor.

İşletmeci Özyurt, yaptığı açıklamada, müşterilerine farklı bir hizmet sunmak ve yeni heyecanlar yaşatmak için "insan sapanı" sistemi kurduğunu söyledi.

Paralel 15 metre uzunluğundaki iki çelik direğin arasına esnek halatlar kullandığını anlatan Özyurt, "8 metre uzunluğundaki halatlara bağladığımız müşterilerimizi vinç yardımıyla 3,5 metre havaya kaldırdıktan sonra germe yöntemiyle fırlatıyoruz. Güvenlik önlemlerini kendim projelendirdim, çelik halatların yanında ek güvenlik sağladım. Adrenalinde kıyafetler çok önemli, her şeyin sağlam olması lazım." diye konuştu.

Özyurt, rafting sporunun yanı sıra misafirlerin farklı heyecanları aradıklarını belirterek, "Aslında her işin başı güvenlik. Adrenalin sporunda her şey olabilir, buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. O yüzden elimizden geldiği kadar tedbirli davranıyoruz." ifadelerini kullandı.

"İnsan sapanı"nın 7'den 70'e herkesin dikkatini çektiğini vurgulayan Özyurt, "İlk başta çılgın misafirlerimiz insan sapanını kullanıyor, daha sonra herkes bu heyecanı yaşamak istiyor. Sapana binen herkes yukarıdayken 'Adrenalini mutlaka yaşamalısınız' diye aşağıya bağırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

BUZ GİBİ ADRENALİN

"MELEN ÇAYI'NA DOĞRU FIRLATILMAK HEYECANA HEYECAN KATIYOR"

Bungy catapult deneyimini yaşayan Osman Lokman Geçer, eğlenceli ve güvenli bir şekilde içindeki enerjiyi attığını söyledi.

Geçer, "Çok güzel ve eğlenceli, göründüğü gibi hiçbir tehlikesi yok. Bütün güvenlik önlemleri alınmış, yukarısı bir harika. Melen Çayı'na doğru böyle bir sistemle fırlatılmak heyecana heyecan katıyor. Doğa ve adrenalin seven tüm arkadaşların buraya gelip insan sapanına binmelerini tavsiye ediyorum." dedi.