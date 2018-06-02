Melgar - Binacional sahaya çıkıyor

Peru Premier Lig Apertura heyecanı devam ediyor. Melgar, 03 Haziran 2018 Pazar günü Binacional takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 01:45. 7 puanlı Melgar 1. sırada bulunuyor, Binacional 4 puana sahip ve 8. sırada. Melgar son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Binacional, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 315. İddaa'da Melgar kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Binacional kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Melgar son haftadaki Academia Cantolao müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Binacional ise Sport Boys karşılaşmasında 0-1 kazandı.

Melgar, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Melgar, kendi sahasında 3 gol attı, 0 gol yedi.

Binacional ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Binacional, 0 gol atarken 1 gol yedi.