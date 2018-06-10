Melgar - Sport Boys maçı ne zaman?

Peru Premier Lig Apertura maçında Melgar ile Sport Boys, 11 Haziran 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 02:15. Maç öncesi Melgar 10 puanla 3. sırada, Sport Boys 4 puanla 13. sırada bulunuyor. Melgar son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Sport Boys, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 324 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Melgar kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Sport Boys sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Melgar son hafta oynanan Academia Cantolao maçında 0-0 berabere kaldı.

Sport Boys, Academia Cantolao karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Melgar, 5 gol attı ve 1 gol yedi.

Sport Boys, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Sport Boys, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.