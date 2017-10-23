İşte Melih Gökçek'in istifa edeceği tarih!

Gazete Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın verdiği bilgiye göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Cumartesi günü Belediye Meclisi'ni olağanüstü toplayarak belediye başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıklayacak.

— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) October 23, 2017

TÜRKİYE HABERTURK.COM'DAN ÖĞRENDİ

Melih Gökçek'in cumartesi günü istifa edeceği bilgisini, Melih Gökçek'in istifa edeceği tarihi açıkladığı tweetten dakikalar önce Gazete Habertürk yazarı Nagehan Alçı, haberturk.com aracılığıyla duyurdu. Haberturk.com haber uygulamasını kullanan okurlar, gelen cep telefonu bildirimiyle gelişmeden haberdar oldu. Siz de son dakika gelişmelerinden en önce haberdar olmak istiyorsanız uygulamalarımızı indirin.

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