Melih Gökçek istifa etti mi? İstifası istenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Peki, Melih Gökçek istifa etti mi? Melik Gökçek kaç yıldır başkan? Melih Gökçek kimdir? Melih Gökçek nereli? İşte merak edilenler...
MELİH GÖKÇEK İSTİFA ETTİ Mİ?
AK Parti'de istifası istenen belediye başkanları arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de yer alıyor. Melih Gökçek, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Fakat görüşme ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Melih Gökçek'in istifa edip etmeyeceği ise henüz belli değil.
Gazete Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın aktardığı bilgiye göre, Melih Gökçek cumartesi günü istifasını açıklayacak.
— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) October 23, 2017
MELİH GÖKÇEK KİMDİR, NERELİ? KAÇ YILDIR BAŞKAN?
İbrahim Melih Gökçek, 20 Ekim 1948'de Ankara'nın Keçiören ilçesinde dünyaya geldi. Babasının işi nedeniyle Ankara'dan Gaziantep'e taşındılar ve ilk, orta ve lise eğitim hayatını Gaziantep'te tamamladı.
1967 yılında üniversite eğitimi için Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kazandı ve eğitim için yeniden doğduğu Ankara'ya yerleşti. Mülkiye'nin ardından Gazi Üniversitesi Gazetecilik Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun oldu.
Babasının Adalet Partisi İl Başkanı olması sebebi ile, küçük yaşlardan beri siyasetle iç içeydi ve 1984 yılında Keçiören Belediye Başkanı olarak seçildi.
1991'de Ankara Milletvekili olan Melih Gökçek, 1994'te Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday oldu ve seçimi kazanarak başkan oldu.
Günümüzde de Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili olan Melih Gökçek, 1994'ten bu yana halen Ankara Büyükşehir Başkanı olarak hizmet etmektedir.
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