Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, sosyal medya sitesi Twitter'da en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Peki Melih Gökçek kimdir? İşte Melih Gökçek'in hayatına dair detaylar...

MELİH GÖKÇEK KİMDİR?

İbrahim Melih Gökçek, 20 Ekim 1948 tarihinde Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Gaziantep'te tamamladı ve ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğrenim görmeye başladı.

Gazi Üniversitesi Gazetecilik Yüksek Okulu'nu tamamladıktan sonra yerel bir gazete olan Gaziantep Haber Gazetesi'nde gazeteciliğe başladı. Bir süre boyunca parlamento muhabirliği yapan Melih Gökçek, bir süre de Çalışma Bakanlığı'nda özel kalem müdür yardımcılığı yaptı.

Askerlik görevinin ardından bir süre boyunca ticaretle uğraşan Gökçek, 1984 yılında Anavatna Partisi'nden Keçiören Belediye Başkanlığı'na aday oldu ve seçildi. 1989 yılından sonra da Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu'nda Genel Müdürlük görevi yapan Gökçek, 1991 yılına kadar bu görevi sürdürdü.

1989 yılındaki yerel seçimlerde bir kere daha Keçiören Belediye Başkanlığı'na aday oldu ancak seçilemedi. Siyasi hayatında bir dönüm noktası olarak ANAP'tan istifa ederek Refah Partisi'ne geçti ve 20 Ekim 1991 tarihindeki seçimlerde Refah Partisi'nden Ankara milletvekili olarak seçildi ve TBMM'ye girdi.

1994 yılında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Refah Partisi'nden aday oldu ve seçildi. Refah Partisi'nin kapatılmasından sonra Fazilet Partisi'ne geçen Melih Gökçek, 1999 yılındaki Belediye Seçimleri'nde ikinci defa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday oldu ve yüzde 33,7 oy oranıyla Ankara tarihinde ilk kez üst üste seçilen ilk Belediye Başkanı oldu.

2004'te üçüncü, 2009'da dördüncü ve 2014'te beşinci kez Belediye Başkanlığı'na seçildi. Ankara tarihinde ilk kez beş kere üst üste seçilen Belediye Başkanı ünvanını elinde bulunduran Gökçek, Ankara tarihinde en uzun süre görev yapan Belediye Başkanı'dır.

10 Ekim 2009 tarihinde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından, kentsel, çevresel, sosyal, kültürel ve uluslararası ilişkilerde dünyada örnek teşkil edecek çalışmalar yapan kentler ve belediyelere verilen Avrupa Ödülü'nü parlamento başkanı Lluís Maria de Puig'den almıştır.

Mayıs 2010'da OICC Toplantısı’nda Belediye Projeleri alanında 4 ayrı kategoride verilen ödüllerin 3’ünü toplayan Ankara, “Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi” ile Kentsel ve Bölgesel Planlama Birinciliği’ni, “Göksu Park” ile Çevre Düzenlemesi Birinciliği’ni ve “Mogan Park” ile de Çevre, Koruma ve Sürdürülebilir Kalkınma İkinciliği’ni 54 ayrı ülkeden 170 temsilcinin arasında kazandı.

İbrahim Melih Gökçek, günümüzde de halen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır.

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Melih Gökçek kimdir?