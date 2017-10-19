Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari onuruna verdiği öğle yemeğine geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı ile yaptığı ortak basın toplantısında Gökçek'in de aralarında bulunduğu belediye başkanlarının istifasının talep edilmesi ile ilgili soru üzerine, "İstifalarını en kısa zamanda vereceğine inanıyorum. İstifayı vermelerinin onlar da hazırlığı içindeler. Gereği ne ise yapılacaktır" demişti.

melih gökçek istifa

melih gökçek

melih gökçek istifa etti mi