Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla istifası istenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, bugün istifasını gerçekleştirecek ve 23,5 yıldan beri sürdürdüğü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine son verecek. Melih Gökçek'in istifasını kaçta yapacağı ise büyük merak konusu. Peki Melih Gökçek saat kaçta istifa edecek? İşte konuyla ilgili detaylar...
1994 yılından bu yana Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapan İbrahim Melih Gökçek, bugün istifasını sunarak görevini sonlandıracak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla istifası istenen Gökçek, Belediye Meclisi toplantısında istifasını gerçekleştirecek.
Başkan Gökçek, bugün saat 14.00'da olağanüstü toplanacak olan Belediye Meclisi'nde istifasını verecek ve Belediye Meclis üyelerine veda edecek. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde istifasını yapacak olan Gökçek, aktif bir şekilde kullandığı Twitter hesabı üzerinden de "Bugün saat 14.00'de Ankara Büyükşehir Belediye Meclisimiz toplanacak. Arkadaşlarıma veda edip, Belediye Başkanlığı'ndan ayrılacağım." paylaşımını yaptı.
— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) October 27, 2017
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, belediyenin kapalı anons sisteminden yaptığı veda konuşmasında, personele hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
Belediye'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Melih Gökçek, kapalı anons sisteminden personeline seslendi.
Gökçek, şu ifadeleri kullandı:
"23 yıldan beri beraber olduğumuz arkadaşlarımız var. İyi günlerimiz, kötü günlerimiz var. Birlikte Ankara'yı inşa ettik. Bugün eğer Ankara modern bir şehir ise sizlerin gayreti sayesinde. Bundan dolayı hepinize teşekkürü borç biliyorum. Belki belediye başkanınız olarak sizleri üzdüğüm zamanlar olmuştur, ondan dolayı hepiniz hakkınızı helal edin. Benden yana hakkım helal olsun. Değerli arkadaşlar, çok güzel işler yaptık. Allah nasip ederse saat 14.00'te yapacağım basın toplantısında enine boyuna anlatacağım. Televizyonlarda izlersiniz inşallah. Tabii benim belediye başkanlığından ayrılmamı, Genel Başkanım Recep Tayyip Erdoğan talep etti. Biz de bu talebi kırmayarak, neden kırmadığımızı da çok net olarak televizyonlardan göreceksiniz, bundan mütevellit belediye başkanlığınızdan ayrılıyorum."
23 sene boyunca girdiği 5 seçimi de kazandığını belirten Gökçek, şunları kaydetti:
"Ama nasip bu kadarmış. İnşallah bundan sonraki hayatta da değişik yerlerde karşılaşmak nasip olur. İnşallah oralarda da görüşürüz. Teker teker ellerinizi sıkamadım kusura bakmayın ama sıkmış gibi kabul edin. Nasıl olsa bir yerlerde karşılaşırız. Bundan sonraki hayatınızda hepinize başarılar diliyorum. Hoş bir seda bırakabildiysek, ne mutlu diyorum ve size yaşamınızda ailenizle birlikte mutluluklar diliyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum ve iyi günler olsun diyorum."
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