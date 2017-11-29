Melike Hatun Camii nerede? Melike Hatun kimdir?

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlid Kandili'nin idrak edildiği bu akşamda vatandaşlar, camilere akın ediyor. Okunan Kur'an-ı Kerim'i dinlemek, namaz kılmak ve işlenilen günahlar için Allah'tan af dilemek için camilere giden vatandaşlar, bu mübarek geceyi bu şekilde geçiriyor. Öte yandan özellikle Ankara'da yaşayan vatandaşlar da Melike Hatun Camii'yi araştırıyor. Peki Melike Hatun Camii nerede?
Ankara'da 4 yıl önce yapımına başlanan Melike Hatun Camii, geride bıraktığımız 27 Ekim tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın da katıldığı törenle açılmıştı.
Ankara’da Erbakan Meydanında, Osmanlı mimarisiyle inşa edilen ve aynı anda 7 bin kişinin ibadet edebildiği Melike Hatun Camii, 3 bin 600 metrekare alanı kapsıyor. Caminin altında, bin kişilik kongre salonu, fuaye alanı ve otopark yer alıyor.
Caminin kubbe çapı 27 metreyi, yüksekliği ise 43 metreyi buluyor. Öte yandan, her biri 72 metre olan 4 minarenin kaplamasında Marmara taşı kullanıldı. Ana kubbe üzerinde bulunan 8 metre 20 santimetre yüksekliğinde bakır alem bulunan camide, 16 mermer kitabe yer alıyor.
Kapıların ahşap ve çivisiz kündekari sanatının kullanıldığı camide, giriş kapılarının üzerinde altın varak, sedef, bağ ve fildişi işleme kitabeler yer alıyor.
Melike Hatun, halk arasında ‘Sultan Hatun’ olarak bilinir. En eski tahrir defteri kayıtlarına göre Melike Hatun 14. yüzyılda yaşamıştır. Kendisi de aslen Ankaralı olan Melike Hatun’un kabri taşçılar sokakta şahsına ait vakıf bahçesinde bulunmaktadır. Varlıklı bir aileden gelen ve bir tasavvuf ehli olan Melike Hatun, Ankara’da birçok eser yaptırmıştır.
Melike Hatun Camii'nin açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış öncesinde Cuma namazı kılınan Melike Hatun Cami'sinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fatiha suresini okumuştu.
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