Melike İpek Yalova, başrolünde Kenan İmirzalıoğlu’nun oynadığı Karadayı dizisinde kendisini göstermiş ve büyük bir hayran kitlesi edinmişti.

SİYAH ELBİSESİYLE POZ VERDİ



Uzun süredir ekranlarda gözükmeyen Yalova, Can Feda filminin galasında görüntülendi. Magazin muhabirlerine görüntü vermekten kaçan Yalova bu kuralını rol aldığı filmin galasında bozdu.



Güzel oyuncu, derin yırtmaçlı siyah kıyafetiyle galanın en çok dikkat çeken ismi oldu. Yalova gecede bol bol poz verdi.

Filmin kadın yıldızı Melike İpek Yalova, şıklığıyla tüm bakışları üzerine topladı.

İPEK YALOVA KİMDİR?

Melike İpek Yalova 29 Nisan 1984 tarihindeİstanbul'da doğdu. Türk oyuncudur. Eski Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın kızıdır. Bilkent Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün ardından Roma La Sapienza Üniversitesi’nde Uluslararası Politikalar ve Kriz Yönetimi’ eğitimi alan Yalova, Muhteşem Yüzyıl dizisinde Kastilya Prensesi Isabella olarak oyunculuk yaptı. Oyunculuk kariyerine Karadayı dizisinde Ayten karakteriyle devam etmektedir.

Filmografi

2011 Muhteşem Yüzyıl İsabella Fortuna

2012-2015 Karadayı Ayten

2018- İnsanlık Suçu Cevher Akışık