Modadan çağdaş sanata geçtikten sonra kısa sürede tüm dünyanın dikkatini üzerine çekmeyi başarmış bir sanatçı Melis Binay. 2015 yılında ParisLouvre Müzesi tarafından düzenlenen bir yarışmada gelecek vaat eden 5 genç sanatçı arasına girdi. Eserlerini Fransa ve Amerika’da sergiledi. Son sergisi ‘We Need Space’ dün, Demlik sponsorluğunda Maslak Uniq’te açıldı. Binay ile sergi çalışmaları devam ederken atölyesinde bir araya geldik. Kapıdan içeriye girdiğinizde tablolardan yürüyemediğiniz, tablolara bakarak saatlerce zaman geçirmek isteyeceğiniz bir atölye... Binay son sergisindeki tablolarını gösterirken “Uzayı bir bilgi kaynağı olarak görelim, yaşam alanı değil. Çünkü dünya hasta ve iyileşebilir” diye anlatı- yor ve röportajımız başlıyor. HT Cumartesi'nden Serdar Yazıcı'nın haberi...

Kısa sürede çok fazla işler çıkardığınızı biliyorum. Daha fazla sürede daha az ama daha iyi işler çıkarmak mümkün mü?

Tabii ki mümkün. Aslında öyle bir gayem yoktu. Ben enerjimin dağılmasını istemediğim için mesela bu sergi için 3 ay evden çıkmadım. Market alışverişimi vs. internetten yapıyorum.

Bazen tuval alacak paranız olmadığında beğenmediğiniz eski çalışmalarınızı tekrar boyadığınızı söylemiştiniz. Onlar arasından iyi fiyata sattığınız oldu mu hiç?

Tabii ki! (Gülüyor...)

Öyleyse doğrudan mevzuya gireyim. Satışlar nasıl gidiyor?

Bağımsız sanatçı olmak çok zor. Çok galeri var ama eser başına yüzde 50 gibi komisyonlar alıyorlar. Kalan yüzde 50’nin yarısı maliyet... Sanatta çerçeve diye bir şey olmamalı. Ne kadar çerçeve koyarsan her şey o kadar kısıtlanıyor.

70 Sergide Melis Binay’ın 30’u tuval 70’e yakın küçüklü büyüklü işi var.

Piyasadaki işleri nasıl buluyorsunuz?

Çok iyi sanatçılarımız var. Ama ya çok etnik işler yapıyoruz ya da globalde olanın kopyası gibi işler. Değişimden Fotoğra korkuyoruz.

‘Uzay, yaşam alanı değil bilgi kaynağı’

Neden “We Need Space” (Uzaya ihtiyacımız var)?

En ufak detayına kadar düşündüğüm bir sergi oldu. “Galaksilerin bizim vücudumuzun, organlarımızın üstündeki etkileri nedir?” “Hangi galaksi vücudumuzun neresini temsil ediyor?” “Dünyada neyi etkiliyor?” “Evrende neyi etkiliyor?” gibi bir sürü şeyi araştırdım. Bu serginin anlatmak istediği şey şu: 2017 çok önemli bir yıldı. Çünkü dünyanın bütün doğal kaynaklarını bitirdik. 2018 itibarıyla dünyaya borçlanarak yaşıyoruz artık. Burayı tüketip başka bir gezegene, galaksiye gitmeye çalışıyoruz. Kendimizi buna inandırmaya çalışıyoruz. Ben de şunu diyorum: Uzayı bir bilgi kaynağı olarak görelim, yaşam alanı değil! Çünkü dünya hasta ve iyileşebilir. Doğru bir bilinçle davranırsak...