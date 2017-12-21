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"Evde bizi böyle karşıladı. 'Hadi anne siz de giyinin' dedi. 'Hayır' denebilir mi? Koştuk, sığdığımız kadarıyla giyindik. Başladık fotoğraf çekmeye. İflah olmaz deliyiz, evet! Sonra da Duygulu Şef'in bize sürpriz ta Florya'dan evimize kadar getirdiği pastamızın mumlarını üfledik. "Nice yıllar bize" dedi canımın bal köpüğü... Veee düğün fotoğraflarından farklı dördüncümüz de eklendi fotoğraflara! Sağlıkla yaşamayı nasip etsin Allah! Paylaşmak istedim... Herkese mutlu bir ömür dilerim..."