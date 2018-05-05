HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, bir kafede birlikte oturdukları arkadaşlarına sarılarak poz veren çift, basın mensuplarının da kendilerinden aynı pozu istemesi üzerine utangaç tavırlar sergiledi ve “Siz böyle çekin” diyerek objektiflere gülümsedi.

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