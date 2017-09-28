Melisa Toros: İlk defa yağmurun bu denli zarar verdiğine şahit oldum

Oyuncu ve sunucu Melisa Toros, dün akşam büyük bir şok yaşadı. İstanbul Sarıyer'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle, Toros'un Rumelihisarı'nda bulunan mekanını su bastı.

"Hayatımda ilk defa yağmurun bu denli zarar verdiğine şahit oldum" diyen oyuncu, korku dolu anlarını facebook hesabından yaptığı paylaşımlarla anlattı.





Toros, "Arabamın komple ön tarafını suda yüzerken alabildim. Dükkanım ise sanki savaş alanı... Ve her yeri su bastı... Hiç bu kadar korku ve endişeyi aynı anda yaşamadım" dedi.



Oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünyanın sonu gibi ve birçok yerde de yağmur dahi yağmadığını öğrendim... İnanılır gibi değil... Arayan, mesaj atan herkese bin teşekkür..."

Melisa Toros