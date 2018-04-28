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Melissa Riso'nun büyük dövmesinin öyküsü, henüz ilkokul birinci sınıftayken geçirdiği trafik kazasıyla başlıyor. Riso, o kaza sonucunda kelimenin tam anlamıyla ölümden döndü. İç kanama geçiren Melissa Riso, acilen ameliyata alındı. Operasyon sırasında karnında derin bir kesik açıldı. Daha sonra estetik operasyonla bu yara izi kapatılmaya çalışılsa da sonuç çok da başarılı olamadı. Bunun üzerine Melissa Riso da yara izini kapatabilmek için artık kendisinin bir simgesi haline gelen o büyük dövmeyi yaptırdı.