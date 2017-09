Melkan Gürsel Bloomberg HT'de soruları yanıtladı

Tabanlıoğlu Kurucu Ortağı Melkan Gürsel'in Arzu Maliki ile yaptığı söyleşinin satır başları şöyle;

Eylül ayı sanat ile iç içe bir ay oldu, Contemporary İstanbul geçen pazar sona erdi, Bienal devam ediyor...Öncelikle Contemporary hakkında ben düşüncelerinizi almak istiyorum.Çünkü burada da bir ortaklık yaptınız, katkılarınız neler oldu?

-Bence bir kere en önemli şey tabi burada sevgili Ali ve Rabia'nın çok büyük katkıları var çünkü maalesef biraz Türkiye'nin yurt dışında istenme veya buraya gelinme konusunda biraz tereddütlerin oluşmuş olduğu bir dönemde bence çok başarılı geçti. Ben gerçi maalesef bizim Cityscape ile çakıştığı için zaman olaraktan çok az bir bölümünü yakalabildim yani sonuna yetişebildim diyebilirim.ama bir çok galerinin katılması yabancı ve yerli bir çok sanat severin bir arada buluşması bunlar tabiki bir sanat havası esti, hava değişti, ilgi de geçen seneden daha iyiydi. Arkadaşlarımdan da aynı görüşleri aldım, bir anda gündem değişti.

Sanat önemli buluşturucu insanların birazcık daha söylemlerini geliştirici ve değiştirici bir ortam yaratıyor. Biz şöyle bir katkıda bulunduk, bütün mekan düzenlemesini yaptık ve biraz değişik bir hava essin istedik çünkü maalesef biliyorsunuz Türkiye ve İstanbul maalesef yeşil konusunda çok da şanslı değiller. 1930' larda yaptığı bir proje var orada da esasında bütün bu kongre vadisi yeşil biraz buna gönderme diyebiliriz aynı zamanda iyi bir komşu diyoruz. Komşuluk Maçka Parkı ile komşuluk biraz o yeşilin içine girmesi ve hakkikaten o yeşilin getirdiği huzurda unuttuğumuz veya hatırlamak istediğimiz bir şekilde bir gönderme diyebiliriz.



Peki İstanbul Bienali de devam ediyor, 2 ay devam edecek değil mi? Burada neler yapıyorsunuz, ne farklılıklar var bu sene?

-Ben şu ana kadar Bienal'i çok fazla gezemedim çünkü maalesef tam bizim başka aktivitelerle çakıştı ama bence bir şeyin iz bırakması çok önemli, bu senenin teması çok kuvvetli iyi bir komşu yani komşulukları yeniden gözden geçirmek çünkü esasında sanat hayat hepsi iç içe yani biraz bizim Contemporary içinde yaratmak istediğimiz hava da oydu. Bir şekilde şehrin devamı olmak veya sanatın veya bu tarz aktivitelerin insanların hayatına dokunması, bunları kapalı kapıların arkasında kalmaması daha çok şehirle insanlarla birleşmesi, insanların iletişim kurabileceği bir platformu oluşturması neden yaratması ve bana sorarsanız bu komşu iyi bir komşu lafı bile daha sergiler başlamadan tekrardan komşulukları gözden geçirmemize neden oldu. Biraz kendi pencerimizden baktığımız zaman esasında pek de bir şeye bakmadığımızı gördük. Bence bu, bundan sonra insanların birbirleriyle olan iletişimleri açısından bile faydalı olabilir zaten sanat birşeylere dokunmalı hayatınızda birşeyleri değiştirmeli çok daha günlük hayatınızı nüfuz etmeli düşüncelerinizi nüfuz etmeli bence bu anlamda daha da başarılı olacak diye düşünüyorum.



Melkan Hanım, şimdi Tabanlıoğlı Mimarlık'a gelelim, 2016'yı şöyle bir toparlayalım. Proje bazında hedeflerinize ulaşabildiniz mi? 2017'de projeler değişik şeyler var mı? Neler yapacaksınız?

-Hedef tabi bitmez, hedef o iş sizi motive eden bir şey. Şöyle ki tabi bu sene biraz zor bir sene oldu ama yine de herşeye rağmen ben bu işin toparlanacağını düşünüyorum. Sadece Türkiye'ye fokus olmayı tercih etmedik. Çünkü bu ülkemizi beğenmediğimizden dolayı değil, ben Türkiye'ye çok çok inanıyorum ama belli bir yere geldikten sonra belli bir takım başarılar elde ettikten sonra isteseniz de istemeseniz de uluslararası bir takım talepler geliyor ve talepler sizi başka yerlere gitmenize de neden oluyor. Ortadoğu'da zaten iki tane ofisimiz var, şimdi Newyork'u ekledik. Londra'da da vardı ve böylece biraz daha global bir areana da var olmayı tercih ettik diyelim. Bu esasında biraz bizim mimariye bakış açımızı daha geniş bir coğrafyada paylaşmak isteği, son zamanlarda Afrika'da da projeler yaptık, bir çok tecrübeler elde ettik. Bence artık bugün entellektüel düşünce sistemi sadece lokal değerlerde kalmamalı, tabi ki buradan aldığımız, öğrendiğimiz, bize katkı sağlayan çok şey var. Geçtiğimiz yıl bunlarla geçti diyebilirim, sergiler yaptık. Londra'da bir enstalasyon yaptık: "Kürk Mantolu Madonna". Miami'de yine "Design Filamingo Lounge" adı altında pembe bir mekan tasarladık, rüya gibi, küçük çocukların rüyası, büyüklerin rüyası...Şimdi Münih'te bir sergimiz var, bu önümüzdeki hafta açılacak.

Yurtiçinde de ses getiren projeler olacak mı?

-Bir iki tane üzerinde çalıştığımız proje var. Önümüzdeki günlerde açıklanacak. Son zamanlarda New York'ta epey bir yol katettik. Türkiye'nin dışında da geçtiğimiz Architect New York ve İngiltere'ye ait önemli bir organizasyon var. Mimari dünya açısından orada üç tane ödül aldık. Bunlardan bir tanesi Bayburt Baksı'da yaptğımız kadın evi, onun da mesela bizim için çok büyük bir değeri var. Yine aynı şekilde New York'ta yaptığımız iki tane ödül aldı, hem kendi Residence alanında hem de bütün kategorilerin üzerinde en iyi proje ödülünü kazandı. Konya'da şimdi Selçuklu Belediyesi'ne ait bir kültür merkezimiz var, önümüzdeki günlerde açılacak.

Özellikle Anadolu'nun tarihi zenginliklerini ortaya çıkarmak önem kazanıyor. Yabancı ilgisi açısından da çok önemli değil mi?

Melkan Gürsel: Türkiye'de katmalardan oluşan kültürel değerlere sahibiz. Bugün yapabileceğimiz en iyi şey bunları doğru korumak ve onların yanına koyduğumuz her şeyde çok dikakatli olmak. Bir yarış söz konusu değil, zamanında yapılmış çok iyi binalar var. Osmanlı ve Selçuklu binaları var, bunları tekrardan canlandırmakta uğraşmak güzel. Esas olan, o değerleri nasıl ortaya çıkabiliriz, çünkü Selçuklu mimarisi, Osmanlı mimarisi sadece desenler değil, orada birçok anlayış var, yaşantı şekli var. Bence oradan aldığımız birtakım öğeleri, bugünkü mimariye entegre etmek daha doğru olabilir diye düşünüyorum.

Dubai Cityscape'e siz de senelerdir katılıyorsunuz...Nasıl geçti, Türkiye'ye ilgi nasıldı?

-Bu yıl daha az türk firması katıldı. Biz ilk başladığı tarihten beri katılıyoruz çünkü ilişkilerde düzenli ve sistemli olmak önemli. Daha çok gayrimenkul firmaların katıldığı bir fuar oldu. Geçtiğimiz bir kaç sene içinde tabi ki onlar burada yaptıkları projeleri bir şekilde Ortadoğu pazarında tanıtmak ve orada da satmak istiyorlar. Onların açısından baktığımız zaman, doğru ama, bizim açımızdan bakıldığı zaman ise şu an orada bir iki tane yüksek kuleyi, onun altındaki podyumu bitirdik.

Geçtiğimiz günlerde de açıldı, bunlardan bir tanesi Rixos Hotel'i oldu, ikincisinde de konutlar olacak. Bunların altında da birleştiren bir cami ve aynı zamanda da küçük bir sokak ve sahille ilişkisini pekiştiren birtakım fonksiyonlar var. Dubai'nin de krizde olduğu bir takım dönemler oldu. Biz o zamanlarda bile buradaki faaliyetlerimizi sürdürmeye devam ettik ve şimdi de önemli mimarlık firmalarından bir tanesi olduk.









Melkan Gürsel

Arzu Maliki