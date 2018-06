18 yaşında bisiklet ile gezinirken bir arabanın kendisine çarpması sonucu omuriliğinde ciddi bir hasar meydana geliyor. Müziğin geçirdiği beyin travmasına iyi geleceğini düşünen doktorlar müzik terapisine başlıyorlar. Geçirdiği ağır kaza sonucunda hayata dönebilmesi bir mucize olan Melody Gardot oturmakta zorlandığı için piyano çalamayıp gitar çalmayı öğrenmeye başlıyor. Hastanede tedavi gördüğü süreç içerisinde kendi bestelerini oluşturmaya başlayan Gardot’ın ilham kaynağı ise Janis Joplin, Miles Davis, Duke Ellington gibi isimler… Müzik terapisinin oldukça faydasını görmüş olduğu için bu terapinin savunucusu olup, faydalarını anlatmak amacıyla üniversiteleri ve hastaneleri ziyaret ediyor. Buralarda yaşadığı tecrübeyi ve müzik terapisi ile beynini nasıl iyileştirdiğini anlatıp hastalara ilham kaynağı oluyor. New Jersey’de 2012 senesinde bir müzik terapi programına adını vermiş olması da bu terapinin onun hayatındaki önemini vurguluyor. Budizm felsefesi, kahverengi pirinç ile tahıllar ve sebzelerden oluşan makrobiyotik beslenme ise iyileşmesine katkıda bulunan unsurlardan bazıları. Ayrıca kaza sonrası oluşan ışığa karşı aşırı hassasiyetinden dolayı sürekli olarak güneş gözlüğü kullanmak zorunda kaldığı da bilinen bir gerçek.



Worrisome Heart, My One and Only Thrill, The Absence ve Currency of Man adlarında dört adet albümü olan ve genelde caz türünde şarkılar yapan besteci üçüncü albümü “The Absence” ile cazdan uzaklaşıp bossa, fado ve tango gibi türlere kaymış görünüyor.





Her ikisi de sanatçı olan ebeveynlerinin tek çocuğu olarak dünyaya geldi. Katolik yetişen Gardot geçirdiği kaza sonrası Budizm’e yöneldi. Budizm öğretileri, makrobiyotik beslenme ve müzik sayesinde hayata tutundu. Işığa ve sese karşı olan hassasiyeti Melody’i sahnelerden alıkoymuyor. 27 Haziran’da İstanbul Caz Festivali’nde konser verecek olan sanatçı temmuz ayında da Avrupa turnesine çıkıyor.

Başarıyla yürüyebilmesi 2 senesini aldı, bastonla yürüyen Gardot, tango yaparken kendini daha özgür hissediyor. Anadili İngilizcenin yan ısıra akıcı bir şekilde Fransızca konuşan Gardot kendini “dünya vatandaşı” olarak kabul ediyor.

Hatta 2012 senesinde birçok müzisyen tıp öğrencisinin desteğiyle yapılan Rowan School of Osteopathic Medicine'daki müzik terapisi programına adı verildi.

1950’lerde Amerika’da Sivil Hakları hareketinde dönüm noktası olarak bilinen 14 yaşındaki siyahi genç Emmett Till’in cinayetine tepki çekmek amacıyla Currency of Man albümündeki “Preacherman” şarkısına video çekti.