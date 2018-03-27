Sözcü'nün haberine göre, arkadaş grubu ile oturan Meltem Cumbul, karşısında bir anda gazetecileri görünce rahatsız oldu.



Flaşlar patlayınca gerilen Meltem Cumbul, mekanın işletmecisinden ön tarafın kapatılmasını istedi. Oyuncunun bu isteğini valelere ileten işletmeci, muhabirlerin görüntü almaması için mekan önüne araçları çektirerek görüş açısını kapattırdı. Bu durumdan oldukça memnun olan Cumbul arkadaşları ile sohbetine devam etti.

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