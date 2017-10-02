Meltem Cumbul, Semih Kaplanoğlu’nun elini neden sıkmadığını açıkladı

Uluslararası Adana Film Festivali´nin ödül töreninde sunuculuk yapan Meltem Cumbul, "En İyi Yönetmen" ödülünü kazanan Semih Kaplanoğlu´nun elini sıkmamıştı.
DHA'nın haberine göre, Semih Kaplanoğlu ise Meltem Cumbul'un bu hareketinin ardından sosyal medya hesabından, "Adana Film Festivali´nde sahnede maruz kaldığım kabalığın ardından bizi yalnız bırakmayan sanatseverlere ve dostlara teşekkürler" cümlesiyle tepkisini dile getirmişti.
Meltem Cumbul da bugün twitter hesabından bir paylaşım yaparak, Semih Kaplanoğlu´nun elini sıkmama nedenini şu cümlelerle açıkladı:
"Eşitler arası bir selamlaşma ve yakınlaşma ritüeli olan el sıkışmayı; kendinden olmayanları ötekileştirenle, fakiri zengine böldürenle, güçlüleri tutup zayıfları hor görenle yapmayı reddediyorum. Yüreğime ve sevgiye düşman olanla, gözlerim ve ellerim dost olamaz."
— Meltem Cumbul (@MCumbulOfficial) October 2, 2017
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