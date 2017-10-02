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Meltem Cumbul, Semih Kaplanoğlu’nun elini neden sıkmadığını açıkladı

Meltem Cumbul, Uluslararası Adana Film Festivali'nin ödül töreninde Semih Kaplanoğlu´nun elini sıkmaması ile ilgili açıklama yaptı

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Uluslararası Adana Film Festivali´nin ödül töreninde sunuculuk yapan Meltem Cumbul, "En İyi Yönetmen" ödülünü kazanan Semih Kaplanoğlu´nun elini sıkmamıştı.

DHA'nın haberine göre, Semih Kaplanoğlu ise Meltem Cumbul'un bu hareketinin ardından sosyal medya hesabından, "Adana Film Festivali´nde sahnede maruz kaldığım kabalığın ardından bizi yalnız bırakmayan sanatseverlere ve dostlara teşekkürler" cümlesiyle tepkisini dile getirmişti.

Meltem Cumbul da bugün twitter hesabından bir paylaşım yaparak, Semih Kaplanoğlu´nun elini sıkmama nedenini şu cümlelerle açıkladı:

"Eşitler arası bir selamlaşma ve yakınlaşma ritüeli olan el sıkışmayı; kendinden olmayanları ötekileştirenle, fakiri zengine böldürenle, güçlüleri tutup zayıfları hor görenle yapmayı reddediyorum. Yüreğime ve sevgiye düşman olanla, gözlerim ve ellerim dost olamaz."

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