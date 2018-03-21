Oyuncu Meltem Miraloğlu'nun dudaklarına estetik yaptırdığı iddia edilmişti. Güzel oyuncu hakkında estetik yaptırdığına dair çıkan haberlerden sonra açıklama yaptı.

İşte Miraloğlu'nun açıklaması: Hiç bir yerimde estetik dlgu vs. gibi kimyasal maddelerin hiç biri bulunmamaktadır. Doğduğum günden beri saçlarımı boyatmadım, kaşlarımı da aldırmadım. Doktorlarına gidip rol model olarak gösterenlere ve merak edenlere doğru bir bilgi vermek istedim. İlginiz için teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımla

MELTEM MİRALOĞLU GEÇEN SENE EŞİNDEN BOŞANMIŞTI

Meltem Miraloğlu, önceki yaz dünya evine girdiği yönetmen Tayfur Aydın’la boşandığını açıklamıştı. Anlaşamadıkları noktalar olduğunu belirten oyuncu, “Anlaşmalı ayrıldık. İkimiz için de hayırlısı buymuş” açıklamalarında bulunmuştu.