Meme büyütme ameliyatı sonrası özgüven tavan!

Meme cerrahisi plastik cerrahlar tarafından oldukça sık uygulanan bir cerrahi türü. Meme küçültme, meme büyütme ve dikleştirme olarak sınıflanan bu ameliyatı yaptırmak isteyen hastalar genellikle ameliyata ne istediklerinden emin olarak gidiyorlar. Küçültme hastaları, yaşadıkları sırt ve bel ağrıları gibi sıkıntıları dile getirirken, meme büyütme hastaları tam tersine eksikliğini yaşadıkları bu sorun yüzünden dolgulu sutyenler kullanıp daha büyük hacimleri arzuluyorlar.

ORTAK KARAR VERİLİYOR

Meme cerrahileri içerisinde en çok uygulanan cerrahi türünün meme büyütme ameliyatları olduğu belirtiliyor. Gazete Habertürk'ten Ceyda Erenoğlu'nun haberine göre; Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kırdar Güney, “Ameliyat kararı verilen meme büyütme hastalarıyla birlikte 3 boyutlu analiz yapıp kendi fotoğrafları üzerinde yeni meme boyutlarını görmelerini sağladığımız için ameliyat öncesi ortak karar vermiş oluyoruz. Bu ortak karar nedeniyle ameliyat sonrası boyutla ilgili memnuniyetsizlik yaşanmıyor” diyor.

YAN ETKİLERDE AZALMA

Meme estetiğiyle ilgili en önemli değişimin teknolojinin gelişmesi sayesinde olduğuna dikkat çekiliyor. Bunun meme cerrahisine olumlu etkileri oluyor ve 3 boyutlu fotoğraflamayla ameliyat öncesi planlama netleştiği için hastaların kendi meme boyutlarına karar verme etkisi artıyor. Ameliyatta kullanılan cerrahi aletler, dikiş materyalleri ve kullanılan protez kalitesindeki artışla yan etkiler de günümüzde hayli azalıyor. Ameliyat öncesi planlamada, protez kalitesinde, cerrahide kullanılan cihazlar ve dikiş materyalleri ile komplikasyon sayıları gibi konularda olumlu değişimler meydana gelmesi sevindirici bulunuyor.

MEME PROTEZİ HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

DOĞUM YAPAN KADIN MEME KÜÇÜLTME İSTİYOR

Her yaştan hastanın meme cerrahisine başvurabildiği belirtiliyor. Büyütme cerrahileri daha erken yaşlarda olmaktayken, küçültme ameliyatları daha ileri yaşları bulabiliyor. Küçültme isteği daha çok yeni doğum yapmış kadınlarda görülüyor. Uzmanlar 18 yaşını doldurduktan sonra her tür meme cerrahisinin yapılabileceğini söylüyor.

3 BOYUTLU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİYLE AMELİYAT

3 boyutlu bilgisayar teknolojisiyle ameliyat kişinin kendisini 3 boyutlu olarak bilgisayar ekranında görmesi anlamına geliyor. Üzerinde değişiklikler yapılabildiği sürece kişi, ameliyat sonrası halini doğrudan görebiliyor. Değişik protez uygulaması özel bilgisayar sistemleriyle gerçekleştiriliyor. Kişinin seçim aşamasında olaya katılımı sağlanmış oluyor.

OPERASYON 1 SAAT SÜRÜYOR

Meme büyütme cerrahisi yaklaşık 1 saat sürüyor ve hastanın sıklıkla hastanede bir gece yatmasını gerektiriyor. Hasta ertesi gün taburcu olup günlük yaşamına dönüş yapabiliyor. 1 hafta sonra kontrole çağrılan hastadan bu süre zarfında daha dikkatli olması isteniyor. Sonrasında işe dönüş gerçekleşiyor. Cerrahi işlem geçiren kişinin spora başlaması 1 ayı buluyor.

MEME BÜYÜTME İSTEYENLERİN ŞİKAYETLERİ

* Meme boyutlarının küçüklüğü

* Sürekli dolgulu sutyen kullanma ihtiyacı

* Dekolteli kıyafet giyememe

* Yazın bikini giyme isteğinde azalma

* Özgüven kaybı

MEME KÜÇÜLTME İSTEYENLERİN ŞİKAYETLERİ

* Aşırı irilik ve ağırlık hissi

* Meme altı pişikler, aşırı terleme

* Sırt ve bel ağrıları

* Kola yayılan ağrılar ve ellerde güçsüzlük

* Sutyen ve kıyafet bulmakta zorluk

* Meme altında mantar enfeksiyonları ve deri döküntüleri

SAHİP OLMAK HAYAL DEĞİL!

MEME KÜÇÜLTME CERRAHİSİ DAHA ZOR

Cerrahi olarak meme küçültme ameliyatı daha zor oluyor ve ciltte daha fazla kesi yapılıyor. Bu zorluk fazla doku çıkarıldıktan sonra memeye yeniden şekil verildiği için yaşanıyor. Meme büyütme cerrahisiyse çok daha küçük kesiyle gerçekleştirilebiliyor.

MEME BÜYÜTME CERRAHİSİNİN ADIMLARI

BU cerrahi türünde ilk önce hastanın şikâyetleri değerlendiriliyor. Sonra rutin görüntüleme yöntemleri ile meme muayenesi ve meme taraması yapılıyor. Ardından 3 boyutlu fotoğraflamayla ameliyat öncesi planlamaya geçiliyor. Bunlardan sonra ameliyat kararı alınıp tarih belirleniyor.