Meme kanserine yakalananların üçte ikisinin ağır yan etkileri olan kemoterapiye başvurmadan tedavi olabileceği bildirildi. Amerikalı bilim insanlarının 10 yıldır sürdürdüğü araştırmaya göre, basit bir gen analizi ile meme kanseri hastalarının kemoterapiye ihtiyacı olup olmadığı tespit edilebilecek ve hastaların üçte ikisi her gün kanserin yayılmasını engelleyecek bir hormon hapı ile kanserden kurtulabilecek.

Gazete Habertürk'ün haberine göre New York’taki Montefiore Tıp Merkezi tarafından yapılan çalışmada, meme kanserinin en yaygın türü olan “HR+HER2-AN” hastalığına yakalananların ameliyat olup radyo terapi aldıktan sonra hormon hapı kullanarak, kemoterapiye başvurmadan hastalıktan kurtulabilme umudu belirdi.

AMELİYAT VE HORMON TEDAVİSİ

Çalışmaya göre kadınların yüzde 69’u düşük riskli grupta yer alıyor ve çoğu gereksiz yere kemoterapi tedavisi görüyor. Chicago’daki kanser uzmanları konferansında sunulan verilere göre, düşük riskli gruptaki kadınlarda hayatta kalma oranı kemoterapi görseler de görmeseler de değişmiyor. Araştırmaya göre kadınların kemoterapiyle 9 yıl hayatta kalma oranı yüzde 93.8 iken, kemoterapisiz hastalarda da bu oran yüzde 93.8... Uzmanlara göre bu gruptaki kadınlar, sadece ameliyat ve hormon terapisiyle güvenli bir şekilde tedavi edilebilecek.

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