ABD’nin Florida Eyaleti’nde yaşayan 2 çocuk annesi Judy Perkins’ın (52), ileri evredeki kanseri vücuduna enjekte edilen akyuvarlar sayesinde yendiği bildirildi. 2003 yılında masektomi (meme alma) operasyonu geçiren Perkins, 2013’te tekrar eden kanserin bütün vücuduna yayıldığını öğrendi. 7 tip kemoterapi tedavisi gören kadının hastalığı iyileşmedi, aksine karaciğerindeki tümör gelişim gösterdi. Gazete Habertürk'ün haberine göre ABD merkezli Ulusal Kanser Enstitüsü uzmanları kanseri yenmesi için Perkins’e “adoptive cell transfer” (üvey/evlatlık hücre transferi) yöntemini uyguladı. Vücuduna laboratuvar ortamında kendi hücrelerinden çoğaltılan 90 milyar akyuvar enjekte edilen Perkins’te, 2 yıl sonra kanserden eser kalmadı.

‘KÜÇÜLDÜĞÜNÜ HİSSETTİM’

BBC’ye konuşan Perkins, “Göğsümdeki tümörün giderek küçüldüğünü hissediyordum. Bir iki hafta sonraysa tamamen kayboldu” dedi. Sağlığına kavuşan Perkins, şimdi hayatın tadını çıkarıyor. Sırt çantasını toplayıp seyahat ediyor, deniz kanosuyla geziyor. Dr. Steven Rosenberg, “Tedavi sadece bir hastada denendi ve bulguların doğrulanması için daha çok deney yapılması gerekecek” diye konuştu.

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