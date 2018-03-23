ABD’nin Gıda ve İlaç Dairesi ( FDA) meme silikonlarına bağlı yeni bir kanser türü uyarısı yaptı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; “Meme protezlerine bağlı anaplastik büyük hücre lenfoması” adı verilen bu kanser türüne genellikle tırtıklı yüzeyle çevrelenmiş silikon protezler neden oluyor.

Açıklamaya göre 2012’den bu yana meme silikonu kanserine yakalananların sayısı dünyada 414’e ulaştı ve bunlardan 9’u yaşamını yitirdi. Bu rakam bir önceki yıl 359’du. FDA yetkilileri kanserin, bir meme kanseri türü olmadığını ve bağışıklık sisteminde habis tümör yarattığını belirtiyor.

İLTİHAP BÜYÜYOR

İddiaya göre silikondaki tırtıklı doku, gerçek meme dokusunda iltihaba, tahrişe ve tümöre yol açıyor. Tümör erken aşamada fark edilirse ameliyatla implant çıkarılıyor ve etrafında yarattığı yara ve tümörler temizleniyor. Geç teşhisinde ise ölüme neden oluyor.

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