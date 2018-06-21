Kadın memurlar hamile kalmaları durumunda doğum yaklaşırken yasaya göre doğumdan sekiz hafta önce doğum iznine çıkar. Toplam 16 hafta olan analık izninin kalanı doğum sonrası kullanılır. Eğer anne adayı çoğul gebelik bekliyorsa doğum öncesi iznine 2 hafta daha eklenir. Eğer anne adayı çalışmaya devam etmek isterse doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık raporu göstererek çalışmaya devam edebilir.

ERKEN DOĞUM İZNİ

Kadın memurun beklenen tarihten erken doğum yapması durumunda kanuna göre izin hakkını doğum sonrasında kullanır.Ayrıca doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile analık izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilir.

Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.

Ayrıca evlat edinilmesi durumunda da çalışan memura çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile izin verilir.

EŞİ DOĞUM YAPAN MEMURUN İZİN HAKKI (BABLIK İZNİ) KAÇ GÜNDÜR?

Eşi doğum yapan memurlara yine mazaret izni kapsamında 10 günlük babalık izni hakkı tanınır.

SÜT İZNİ

Doğumdan sonra kadınlara bebeklerini sağlıklı bir şekilde emzirebilmeleri için kanun ile süt izni hakkı verilir. Süt izni analık izninin bitiminden sonra annenin belirleyeceği saatlerde ilk 6 ay için günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat olarak verilir.

YARI ZAMANLI ÇALIŞMA

Doğum yapan kadın memurlar analık izni bittikten sonra süt izni kullanmamak kaydıyla birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilir. Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay ilave edilir. Evlat edinen memurlar da aynı haktan yararlanabilir. Ayrıca çocuğun engelli doğması durumunda doğumdan sonraki 12 ay süre ile yarı zamanlı çalışılabilir. Sadece engellilik durumunun tespiti istenir.