Ek gösterge kamuda görev alan memurların en çok araştırdığı konulardan biridir. Aylık gösterge tablosunda dereceler ve kademeler yer alır. Ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelerinin belirlenmesinde büyük önem taşır ama, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. 3600 ek göstergesi olan bir memur ile, 2200 olan bir memurun alacağı zam veya maaş miktarı farklılık gösterir.. İşte ek gösterge ile ilgili merak edilenler...

EK GÖSTERGE TABLOSUNA GÖRE HESAPLAMA

Memurun aylıkları hesaplanırken ek gösterge tablosu ile hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınır. Alınan zamlar bu cetvelde yazan rakamlara göre belirlenir. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergenin özellikle emekli maaşına ve emekli ikramiyesine büyük katkı yaptığı bilinmektedir.

Ayrıca 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre; "aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlarına çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı ile memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı üçer veya altışar aylık dönemler itibariyle uygulanmak üzere Genel Bütçe Kanunu ile tespit olunur." Sadece bazı durumlarda Bakanlar Kurulu bu katsayıları ikinci yarının tamamı veya üçer aylık dönemleri itibariyle uygulanmak üzere değiştirmeye yetkilidir.

AYLIK VE EK GÖSTERGE TABLOSU

657 Sayılı kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylık ve ek göstergeleri aşağıda gösterildiği şekilde tespit edilir:

Kademeler

Dereceler 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1320 1380 1440 1500 – – – – –

2 1155 1210 1265 1320 1380 1440 – – –

3 1020 1065 1110 1155 1210 1265 1320 1380 –

4 915 950 985 1020 1065 1110 1155 1210 1265

5 835 865 895 915 950 985 1020 1065 1110

6 760 785 810 835 865 895 915 950 985

7 705 720 740 760 785 810 835 865 895

8 660 675 690 705 720 740 760 785 810

9 620 630 645 660 675 690 705 720 740

10 590 600 610 620 630 645 660 675 690

11 560 570 580 590 600 610 620 630 645

12 545 550 555 560 570 580 590 600 610

13 530 535 540 545 550 555 560 570 580

14 515 520 525 530 535 540 545 550 555

15 500 505 510 515 520 525 5 30 535 540