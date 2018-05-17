Memur emeklileri ya da yeni emekli olacak olanlar Temmuz ayı ile beraber 2018 maaşlarının ne kadar yükseleceğini araştırıyor. Son açıklanan enflasyon verilerine göre TÜFE’de 2018 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,87, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,69, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,85 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,06 artış gerçekleşti. Memur emeklisi Temmuz ayında ne kadar maaş alacak? Memur emekli maaşı nasıl hesaplanır? Emeklilik sorgulama ve son yapılan zam ile memur emekli maaşları...

2018 MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI NE KADAR?

Memur emeklilerinin 2018 yılı için alacağı zam oranı Ocak ayında belirlendi. Buna göre en düşük emekli memur maaşı 1.910 lira oldu. Ayrıca maaşı en yüksek memur emeklisi, 2018 yılının ocak ayında 261 lira, en düşük memur emeklisi 65 liranın üzerinde ek ödeme alıyor.

TEMMUZDA MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLUR?

Emekli maaşının belirlenmesinde (temmuz zammında) ilk 6 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi kullanılacak. Emekli maaşlarına yapılacak olan temmuz zammının diğer yandan ek ödemelerin de zamlanması ile 4,5- 5 oranında artması bekleniyor.

MEMUR EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

Memurların; ünvan, derece(kademe), memurluğa başlama tarihi, hizmet yılına göre emekli maaşları hesaplanır. Emekli maaşını hesaplamak için SGK'nın resmi internet sitesinden 'İkramiye Maaş Hesapla' uygulaması ile kişisel ve mesleki bilgilerinizi kullanarak sorgulama yapabilirsiniz. SGK'nın internet sayfasına giriş yaptıktan sonra 'Vatandaş' sekmesinin alt başlıkları arasında 'İkramiye Maaş Hesapla' seçeneğini bulabilirsiniz. (Hemen sorgulamak için; https://uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do)

MEMURLAR NE ZAMAN EMEKLİ OLUR? EMEKLİLİK SORGULAMA

E Devlet Kapısı üzerinden verilen 'Ne zaman emekli olurum' sorgulaması sayesinde memurlar da emeklilik süreleri ile ilgili fikir sahibi olabilirler. "https://www.turkiye.gov.tr/sgk-ne-zaman-emekli-olabilirim" bağlantı linki ile açılacak sayfada önce TC kimlik numaranız ve şifreniz ile E Devlet'e giriş yapmak koşulu ile bağlı olduğunuz sigorta kolunu seçmelisiniz.