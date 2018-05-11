657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre memurların mesai saatinin en fazla ne kadar olabileceği belirtilmiştir. Devlet memurları kanunun 99. maddesine göre memurlar haftalık olarak en fazla 40 saat çalıştırılabilir. Devlet memurlarının izin günleri de yasada cumartesi pazar olarak belirtilmiştir. Memurların çalışma saatleri hakkında merak ettiklerinizi yazımızda bulabilirsiniz.

Haftalık 40 saatten fazla çalışılması durumunda memura her bir saat için mesai ödemesi yapılır. Fazla mesai alabilmek için kendi ve amirinin imzası olan bir fazla mesai çizelgesi hazırlanmalıdır. Memurların ne kadar fazla mesai alacağı Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.

MEMURLARIN MESAİ SAATLERİ DEĞİŞEBİLİR Mİ?

Memurların çalıştıkları kuruma göre günlük mesai saatleri değişkenlik gösterebilir. Kuruma göre çıkarılacak özel kanun ya da yönetmelikle kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri belirlenebilir. Genelde haftalık tatiller için hafta sonları belirlenir. Çünkü birçok kurum cumartesi pazar kapalıdır. Yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazardan başka günler olarak da tespit edebilir.

DEVLET MEMURLARININ GÜNLÜK ÇALIŞMA SAATLERİ

Memur olarak görev alanların çalıştıkları kurumların günlük çalışma saatleri ve öğlen dinlenme molaları Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca, illerde valiler tarafından tesbit olunur. Günlük çalışma saatleri ayarlanırken verilen hizmetin özellikleri de göz önünde bulunur.

KURUMLARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

- Adliyeler, 08:30 - 12:00 / 13:00 - 17:00 saatleri arasında,

- Devlet hastaneleri, 09:00 - 12:30 / 13:30 - 16:00 saatleri arasında,

- Sağlık Ocakları 08:30 - 12:30 / 13:30 - 17:30 saatleri arasında

- SGK, 08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00 saatleri arasında,

- Nüfus müdürlükleri 08:30 - 12:30 / 13:30 – 16:30 saatleri arasında,

- PTT 08:30-12:30 ve 13:30-17:30 saatleri arasında,

- Belediyeler 09.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00 saatleri arasında,

- Kaymakamlık 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 saatleri arasında,

- Valilik 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 saatleri arasında,

- Tapu, 08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00 saatleri arasında,

- İşkur 08:30 - 12:30 / 13:30 - 17:00 saatleri arasında çalışmaktadır ve bu kurumlarda çalışan memurların da mesai saatleri bu şekildedir.