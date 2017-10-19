Memur-Sen'den fazla çalışma ücreti açıklaması

Memur-Sen, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Müdürlüğüne yazdığı yazıda, 'Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları'nın, memur maaşlarındaki artışlarla paralel şekilde yükseltilmesini istedi.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, Memur-Sen Konfederasyonu, 4.Dönem Toplu Sözleşme masasında da dile getirdiği, 'Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları'nın, Maliye Bakanlığına gönderdiği yazıyla, saat başı fazla mesai ücretinin ve anılan cetvelde belirlenmekte olan tüm diğer ücretlerin memur maaşlarındaki artışlarla paralel hale getirilmesini istedi. Açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılacak değişiklikle, cetvelde öngörülen miktarların asgari olarak yüzde 100 artırılması suretiyle yeniden belirlenmesi zorunlu görülmektedir" ifadelerine yer verildi.

memur-sen

saat başı fazla çalışma ücreti

memur mesai ücreti

memur fazla mesai ücreti