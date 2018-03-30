Kamu Personeli Danışma Kurulu toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye ekonomisinin 2017'de yüzde 7,4'lük büyüme oranınıyla ilgili, "Bu oran çok memnuniyet verici. Şu anda G20 ülkeleri içerisinde, OECD ülkeleri içerisinde ve Avrupa Birliği ile kıyasladığımız zaman, Türkiye'nin liderliğini korumaya devam ettiğini görüyoruz. Bunda hükümetimizin uygulamış olduğu kararlı, kapsayıcı, istikrarlı ekonomi politikaları ile yatırımı, üretimi istihdamı odak alan uygulama ve adımlarımız etkili oldu." dedi.
Bakan Sarıeroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda düzenlenen Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı öncesi Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri Önder Kahveci ile basın mensuplarına açıklamada bulundu.
KPDK'nin önemli sosyal diyalog mekanizmalarından biri olduğunu belirten Sarıeroğlu, burada kamu personelinin çalışma alanlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunduklarını ifade etti.
Toplu sözleşme masasında gündeme gelen ama oranın konusu olmadığı düşünülen bazı hususlarla ilgili KPDK'ye ait bir alt komisyon kurulduğunu anımsatan Sarıeroğlu, şunları söyledi:
"Bu komisyon çalışmalarımız çerçevesinde bugün birinci gündem maddemiz izin konuları. İzin konularıyla ilgili alt komisyonumuzun çalışmaları var, önerileri var. Bunları değerlendireceğiz. Diğer bir konumuz da 2011 yılında yasal zemine kavuşan esnek çalışma. Bununla ilgili sendikalarımızdan, temsilcilerimizin de olduğu alt komisyonda gerçekleştirilen çalışmaların sonumunu dinleyeceğiz. Ondan sonra da kamu çalışanlarına yönelik istişarelerimizi gerçekleştireceğiz. Bu formatta yapacağımız bir toplantı. Basında farklı şekilde haberler yer aldı ama bizim Kamu Personeli Danışma Kurulumuzun içeriği, kapsamı kamu çalışanlarımızın çalışma koşullarıyla alakalı konuların düzenlenmesi. Bunları istişare edeceğiz."
Türkiye ekonomisinin geçen yıl yüzde 7,4'lük büyüme oranına ulaştığını anımsatan Sarıeroğlu, "Bu oran çok memnuniyet verici. Şu anda G20 ülkeleri içerisinde, OECD ülkeleri içerisinde ve Avrupa Birliği ile kıyasladığımız zaman, Türkiye'nin liderliğini korumaya devam ettiğini görüyoruz. Bunda hükümetimizin uygulamış olduğu kararlı, kapsayıcı, istikrarlı ekonomi politikaları ile yatırımı, üretimi, istihdamı odak alan uygulama ve adımlarımız etkili oldu. Bu büyüme performansının, hep birlikte daha yoğun bir çalışma temposuyla sürdürülebilir, dengeli, kapsayıcı ve istihdama yansıyacak şekilde bir seyir izlemesi için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
Kamu çalışanların izin süreleri ele alınacak
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın da KPDK'nin toplu sözleşme masası niteliğinde olmadığına işaret ederek, kurulun, kamunun verimliliği, çalışma barışının sağlanması, sorunların tartışılarak kamunun işleyişine ilişkin sorunların aşılması noktasında önemli bir çözüm mekanizması işlevinin bulunduğunu bildirdi.
İzin süreleri ve 4/C'lilere ilişkin beklentilerin olduğuna vurgu yapan Yalçın, kadın kamu görevlilerin, esnek çalışma düzenlemesine dair atılan adımların nihayete erdirilmesini istediklerini kaydetti.
Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri Kahveci de sosyal diyalogun sürmesi açısında KPDK'yi önemsediklerini belirterek, kamu çalışanlarının sorun ve taleplerinin toplu sözleşme masası dışında ele alınmasını önemli bulduklarını ifade etti.
Kamuda 4/A ile 4/B statüsünde çalışanların izinleri arasında çalışma barışını olumsuz etkileyen farklılığın olduğunu aktaran Kahveci, bunun bir an önce giderilmesinin faydalı olacağını vurguladı.
Çalışanların tüm ücretleri üzerinden sosyal güvenlik primi alınarak emekliliğe esas hale getirilmesinin kamu çalışanlarının bekletileri arasında yer aldığını kaydeden Kahveci, mali hüküm içermeyen hizmetli çalışanlara bir kereye mahsus olmak üzere veri hazırlama ya da memur kadrosu verilmesini istedi.
Toplantı, KPDK hizmet kollarında yetkili sendika temsilcilerinin katılımıyla basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
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