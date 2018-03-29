Milyonlarca emekli ve memur, bugün yapılacak olan KPDK toplantısını bekliyor. Toplantıda emekliye bayram ikramiyesi verilip verilmeyeceği konusunun da konuşulacağı iddia ediliyor. Bu gelişme üzerine memur ve emekli vatandaşları heyecanlandırdı. Peki memur ve emekliye bayram ikramiyesi verilecek mi? İşte detaylar...

EMEKLİYE VE MEMURA BAYRAM İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Emekli ve memur vatandaşlar, bayram ikramiyesi için gözünü bugün gerçekleştirileceği bilinen Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK)'na dikti. Yapılacak toplantıda iddialara göre emekli ve memur vatandaşların beklediği bayram ikramiyesi de görüşülecek. Eğer emekliye bayram ikramiyesi görüşülür ve karara bağlanırsa bundan yalnız memur ve memur emeklileri değil SSK ve Bağ-Kur'luların da faydalanacağı öngörülüyor.

YILDA İKİ KEZ BAYRAM İKRAMİYESİ

KPDK görüşmesinde memura bayram ikramiyesi mevzusunda uzlaşma sağlanırsa emekliler yılda iki kez ikramiye alacaklar. 12 milyon emekli vatandaşın dört gözle beklediği emekliye ikramiyenin miktarı konusunda da iki ihtimal üzerinde duruluyor:

Memur-Sen, toplu sözleşme masasında dini bayram ikramiyesi tutarının 'en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 2 katı tutarında' olmasını istemişti. Bu rakam, toplu sözleşme döneminde bin 951 liraya tekabül ediyordu. Şimdi ise 2 bin 62 liraya denk geliyor. Bu tutar üzerinde anlaşma sağlanabilecek.

Bir diğer seçenek ise memurlara ve emeklilere aldıkları maaşları kadar ikramiye verilmesi. Anlaşma bu yönde sonuçlanırsa, memura ve emekliye maaşı neyse o tutarda ikramiye ödenecek.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİ DE YARARLANABİLECEK

Toplu sözleşme görüşmelerinde bayram ikramiyesi konusunu gündeme getirerek taleplerinden bahseden Memur-Sen cephesi, daha evvel emekliye promosyon ödemesine de ön ayak olmuştu. Bütün emeklilerin faydalandığı promosyon ödemeleri sonrasında yeni gündem bayram ikramiyesi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de hayata geçirilmesi beklenen emekli ikramiyesi Ramazan ve Kurban Bayramlarında birer defa olmak üzere yılda iki defa ödenecek.