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Bu yıl altıncısı düzenlenen ‘Men of the Year 2017’ ödül töreni, magazin ve cemiyet dünyasının ünlü isimlerini buluşturdu. Başarılarıyla dikkat çeken erkekler ile yılın kadınının seçildiği gece şıklık yarışına sahne oldu. Kırmızı halıya transparan detaylı elbisesiyle Nesrin Cavadzade damga vurdu. İşte geceye katılan ünlü isimler...