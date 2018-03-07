Tam da Fatih Terim'in Milano'ya çıkarma yaptığı gün Garry Rodrigues'in menajeri Sunir Patel'den, Voetbal International'a ilginç bir açıklama geldi. Fotomaç'ın haberine göre; Hollandalı menajer, "Futbolcu piyasası gayrimenkul piyasası gibi... Garry, Galatasaray'da her gün daha da yetişiyor. İnter'e veya Milan'a gidebileceğini düşünüyorum. Ama oyuncuları manipüle etmeye çalışan çok fazla insan var" dedi.

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