Atatürkçü Düşünce Derneğinin (ADD), sosyal medya hesabından 27 Mayıs ile ilgili paylaşımına merhum Başbakan Adnan Menderes'in doğup büyüdüğü Aydın'ın Koçarlı ilçesi Çakırbeyli Mahallesi'ndeki vatandaşlar tepki gösterdiÇakırbeyli Mahallesi'nin Muhtarı Mehmet Demir, paylaşımın yersiz olduğunu söyledi.

Paylaşımın kendilerini üzdüğünü aktaran Demir, "Atatürk herhalde bunu görmüş ve duymuş olsa o da bu sözden dolayı üzüntü duyardı. Çünkü rahmetli Adnan Menderes'i keşfeden Atatürk'tür. Menderes büyük bir devlet adamıdır. 10 yıl boyunca bu memlekete hizmet etmiştir. Bu sözlerden dolayı Çakırbeyli halkı olarak üzüntü içerisindeyiz." dedi.

Demir, şöyle konuştu:

"Keşke böyle bir paylaşım yapılmasaydı. Bu sözleri onaylamamız mümkün değil. 27 Mayıs bizim için kara bir gündür. Ama hala bu şekilde şeyler söyleniyor. Ben onları Allah'a havale ediyorum. Çok lüzumsuz ve gereksiz bir açıklama olmuş. Demokrasinin ülkemizde yeşermesine ve büyümesine yardımcı olan demokrasi şehididir Menderes. Şimdi tutup da 27 Mayıs'a ilişkin böyle bir şeyin yapılması hiç uygun düşmemiştir."

Mahalle sakinlerinden Ziya Yılmaz da seçimle iktidara gelen bir iktidarı darbeyle indirmenin doğru olmadığını, Türkiye'nin darbelerle anılan bir ülke olmaması gerektiğini ifade etti.

Yılmaz, ADD'nin darbeyi öven paylaşımını hala anlamakta zorlandığını belirterek, maksadı aşan bir durum olduğunu düşünmek istediğini söyledi.

ULUSLARARASI DARBE SEMPOZYUMU

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) tarafından bu yıl 2.'si düzenlenen ‘Uluslararası Darbe Sempozyumu' yoğun bir katılımla başladı. Sempozyumun açılışında konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye ekonomisini değerlendirerek, "Bu ülkenin kısa vadeli borçlarının toplamı 190 milyar dolar. Merkez Bankası rezervi ve tezgahtaki döviz 240 milyar dolar. İş dünyasının temsilcileri de var burada. Allah aşkına böyle bir şirketiniz olsa tefeciye düşler mi?" diyerek kimsenin söylenenlere aldırış etmemesini istedi.

Sempozyum ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan’ın açılış konuşmasıyla başladı. Adnan Menderes, 27 Mayıs 1960 darbesi ve darbelerle ilgili merhum Menderes’in adını taşıyan bir üniversite olarak geçen yıl başlattıkları sempozyumun bu yıl 2.’sini düzenlediklerini belirten Prof. Dr. Bircan bu sempozyumlara devam edeceklerini söyledi. Görevi devralırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'Üniversiteyi Adnan Menderes’in adına yakışır bir üniversite haline getir’ talimatını yerine getirmeye çalıştıklarını belirtti.

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