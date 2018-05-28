Menderes’te kriz sürüyor

İzmir’in Menderes ilçesindeki yol çalışmasının, Büyükşehir Belediyesi tarafından geciktirildiğini, çamura dönen yolu kendilerinin ihale ettiğini öne süren Menderes Belediye Başkanı AK Partili Bülent Soylu’nun, yolu yapmaya gelen Büyükşehir Belediyesi ekiplerini çalıştırmadığı iddia edildi. Yaşananlar sırasında Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, durumu kaymakamlık ile emniyete bildirdi. Olay yerine polisler geldi. Savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

İNCE HESAPLAR

AK Parti Menderes İlçe Başkanı Mehmet İmre, CHP Menderes İlçe Başkanlığı’nca Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu’nun hedef alınarak, “Kimsin sen diye sorarlar” denildiğini öne sürdü. İmre, şunları kaydetti: “Yıllardır yapılmayan çalışmaları, Muharrem İnce geldiği için yapıyor gibi görünenler ince hesapların içinde kaybolacaklar.”

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