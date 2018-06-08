Menderes’te sorumlu kirlilik değil, sıcaklık

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Söke ve Didim ilçeleri arasından geçen Büyük Menderes Nehri’ndeki 2 hafta önce meydana gelen toplum balık ölümleriyle ilgili rapor açıkladı. Köşger, kurulan komisyonun incelemelerinde nehirde 196 madde tespit edildiği, balıkların herhangi bir kimyasal madde nedeniyle ölmediği, erken gelen sıcaklar ve yağmurun olmamasından dolayı öldüğünü ifade etti.

HT Egeli'den Mehmet İnmez'in haberine göre, ölümlerin meydana gelmesi ardından ilgili kurumların hemen harekete geçtiğini belirten Vali Köşger, balık ölümlerinin Büyük Menderes Nehri’nde olmadığını drenaj amacıyla kullanılan Söke sulaması ana tahliye kanalında yaşandığına dikkat çekti.

"YETİŞKİNLER ÖLDÜ"

Balık ölümlerinin sadece bir nedeni olmadığını belirten Vali Köşger, “Alınan numunelerin incelenmesinde otolitik ve pudrefaktif (kokuşma) değişiklikler olduğu görülmüştür. Bu dönemde hava sıcaklığının mevsim normallerin üzerinde seyrettiği ve beklenen yağışların da az olması sebebiyle ölümlerin meydana geldiği drenaj kanalında suyun oldukça sığ, akışın yavaş olması su sıcaklığının da normalin çok üzerine çıkmasına neden olmuştur. Bu durum suyun oksijen miktarını ani şekilde ölümcül seviyeye düşürmüştür. Etkilenen balıklar çoğunlukla yetişkin balıklar olup yavru balıkların etkilenmedikleri görülmüştür” dedi. Zehirlenmeye neden olacak maddelerin bulunmadığını da özellikle belirten Vali Köşger sözlerini şöyle sürdürdü:

TOKSİTLER YOK

“Balık numunelerinden 120 çeşit toksin yönünden yapılan toksikolojik analizlerin tamamında zehirlenmeye neden olabilecek düzeyde toksit kalıntıya rastlanılmamıştır.” Bölgede başka balık ölümlerin olmaması için takibin sürdürüldüğünü de belirten Vali Köşger, su kalitesinin anlık izleneceğini, ‘elektronik su kalitesi izleme istasyonu’nun da kurulması için çalışma başlattıklarını dile getirdi.

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