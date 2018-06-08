Menemen’de iki kadın cesedi bulundu

İzmir’in Menemen ilçesinde salı günü sazlık alanda bir valizde kadın cesedi bulundu. Bir gün sonra ise aynı ilçedeki bir otel odasında, Suriye uyruklu bir kadın tavana asılı halde bulundu. Kadının intihar ettiği belirlendi. Polis iki olay arasında bağlantının bulunmadığını belirtti.

ÇÜRÜMÜŞTÜ

HT Egeli'den Neşet Dişkaya'nın haberine göre, Menemen Seyrek Mahallesi yakınlarındaki sazlık alanda salı günü akşam saatlerinde yavru köpekleri yakalamak isteyen bir vatandaş, kötü kokuların geldiği ve kanlı bir valiz bulunca polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, valizi açtıklarında kadın cesediyle karşılaştı. Çürüdüğü belirlenen ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Kimliği belirsiz 35-40 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının nasıl öldürüldüğü yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.

İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cesedin kime ait olduğunu belirlemek için son dönemlerde yapılan kayıp başvurularını incelemeye aldı.

Kayıp yakınlarının teşhis ve DNA testi için emniyete çağrıldığı bildirildi. Çevredeki vatandaşların da bilgisine başvuran polis katil ya da katilleri bulmaya çalışıyor.

SURİYELİ

Çarşamba günü ise Menemen Belediyesi binası yakınlarındaki bir otelde tavana asılı bir kadın cesedi buldu. Polis 18-20 yaşlarında ve üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedini İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırdı. Kadının Suriyeli olduğu bildirildi.

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