Menopoz döneminde diş sağlığı tehlikede!

Menopoz, kadınlar için biyolojik ve psikolojik olarak birçok değişimin yaşandığı zorlu bir dönem. Ağız ve diş sağlığı da menopoz döneminde en az psikoloji kadar etkileniyor. Menopoz döneminde tat değişiklikleri, ağızda yanma hissi, tükürük akışında azalmaya bağlı ağız kuruluğu, sıcak veya soğuk yiyeceklere karşı aşırı hassasiyet, en belirgin değişiklikler arasında. Ayrıca bu dönemde hamilelik döneminin tam tersine östrojen miktarında azalma meydana gelir.
MENOPOZ DÖNEMİNDE BU BELİRTİLERE DİKKAT!
Diş Hekimi İlker Arslan sözlerine şöyle devam etti: "Östrojen, kalsiyumun emilmesi için gerekli olan bir hormondur ve eksikliğinde kemik erimesi sorunu ortaya çıkar. Kemik erimesi bedendeki tüm kemiklerde meydana gelir. Dişin etrafındaki kemik dokusunda meydana gelen erimeler, dişin desteğinin yok olmasına sebep olur ve dişlerin sallanıp ardından kaybedilmesi ile sonuçlanabilir. Bu nedenle, menopoz döneminde kalsiyum derecesinin yükseltilmesi için, doktor kontrolünde kalsiyum ve kalsiyumun emilimini arttıran D vitamin tüketilmesi gerekir. Menopoz döneminde ağızda yanma hissi, tat almada değişim, diş hassasiyeti artışı ve tükürük artışında azalma meydana gelen değişimlerdir. Tükürük akışının azalması ve buna bağlı olarak ortaya çıkan ağız kuruluğunu önlemek için de tükürük akışını uyaran gıdaları fazlaca tüketmek ve bol su içmek faydalı olacaktır. Bu dönemde normal diş bakımına da devam edilmesi çok önemlidir."
GÜNDE İKİ DEFA DİŞLER FIRÇALANMALI
Protez Uzmanı Diş Hekimi İlker Arslan son olarak şunları ekledi: "Günde iki kez dişlerin düzenli olarak fırçalanması, aylık periyotlar halinde rutin diş çekimi kontrollerine gidilmesi gerekli ve bu dönemde süt ve süt ürünleri tüketmek ve şekerli gıdalardan kaçınmak diş sağlığı açısından doğru olacaktır."
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