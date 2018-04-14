ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde bir restoran, müşterilerine sığır köftesi, peynir, biber sosu ve fırınlanmış tarantuladan oluşan bir hamburger sunuyor.

Bu ayı, egzotik mutfak ayı ilan eden restoranın menüsünde tarantulanın yanında timsahlar, iguanalar, pitonlar, kaplumbağalar ve çeşitli böceklerden oluşan yemekler de yer alıyor.

Müşterilerine kampanya da düzenleyen ilginç mekanda, alışılmışın dışındaki burgerleri yiyenlere tişört hediye ediliyor.

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