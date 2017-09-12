Menzelet ve Kılavuzlu İhalesi'nde son durum

Aygaz A.Ş. ve Koç Holding A.Ş. ortaklığındaki Entek Elektrik Üretimi AŞ'nin, 2016'da ihalesi yapılan ve daha sonra iptal edilerek yeniden ilana çıkılan Menzelet ve Kılavuzlu HES'lerinin özelleştirilme ihalesine teklif verdiği açıklandı.
İHA'nın haberine göre, Aygaz'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'a (KAP) yapılan açıklamada ihalenin, 49 yıl süre ile 'işletme hakkının verilmesi' yöntemiyle gerçekleştirileceği bildirilirken, ihalenin kazanılması halinde konuyla ilgili gelişmeler özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde yatırımcılarla paylaşılacağı kaydedildi.
Geçen yıl ihale edilen ancak devri tamamlanamayan Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) ait Kahramanmaraş'taki Menzelet ve Kılavuzlu HES'lerinin özelleştirilmesi ihalesinin yenilenmesi kararlaştırılmış ve son teklif verme tarihi 11 Eylül 2017 olarak belirlenmişti. Geçen yıl Kasım'da gerçekleştirilen ihalede, en yüksek teklifi 1 milyar 250 milyon lirayla Akfen Enerji'nin ortaklığı Akörenbeli Hidroelektrik Santral Yatırımları Yapım ve İşletim A.Ş. vermişti.
Menzelet 124, Kılavuzlu ise 54 megavat olmak üzere toplam 178 megavat kurulu güce sahip bulunuyor.
- Koç Holding HES
- Aygaz
- Entek
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