Honda açıklamasına göre, Honda, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen 2018 Avrupa İş Havacılık Kongresi ve Sergisi (EBACE) öncesinde özel bir hangarda yeni ve gelişmiş HondaJet Elite’i sergiledi.
HondaJet Elite, menzilini yüzde 17 artırarak 400 kilometre daha uzun mesafe kat edebilir hale gelirken, motorlarındaki yeni geliştirilmiş ses azaltıcı giriş yapısı da yüksek frekanslı gürültüleri azaltarak kabinde üst düzey sessizlik sağlıyor.
Ayrıca yeni uçağın gelişmiş havacılık sistemi, uçuş güvenliğini artırmak üzere optimum uçuş planlaması, otomatik stabilite ve koruma fonksiyonlarını da içeriyor. 2 bin 661 kilometre menzile sahip HondaJet Elite, bünyesindeki özel teknolojilerle pistlerdeki kalkış ve iniş mesafesini otomatik olarak ayarlıyor.
Açıklamada verilen bilgilere göre, sınıfındaki diğer tüm uçaklardan daha fazla yakıt verimliliğine sahip olan HondaJet Elite, Kanat Üstü Motor Konumu (OTWEM) ve Doğal Laminer Akış (NLF) özelliğine sahip gövdesi, burnu, kanatları ve kompozit gövdesi de dahil olmak üzere Honda Aircraft tarafından geliştirilen üstün havacılık çözümlerini bünyesinde barındırıyor.
Yeni HondaJet Elite en verimli, en sessiz, en hızlı ve en yüksek irtifaya sahip uçak olmasının yanı sıra kendi kategorisinin en uzun menzile sahip uçağı olarak öne çıkıyor.
ENDÜSTRİNİN İLK KABİN İÇİ SES SİZTEMİ BONGİOVİ
Sadece uçuşa yönelik üstün teknolojilerle donatılmakla kalmayan HondaJet Elite aynı zamanda hoparlöre gerek duymayan ve tüm kabinde kesintisiz ses deneyimi sağlayan endüstrinin ilk kabin içi ses sistemi Bongiovi gibi özel çözümler de sunuyor.
Emniyet kemerli tuvalet, buharlı kahve makinesi ve çift renkli lüks koltuklar diğer isteğe bağlı donanımlar olarak öne çıkıyor. HondaJet Elite, sınıfındaki en iyi yakıt verimliliğini sunarken, aynı zamanda sınıfının en iyi hızını, yüksekliğini ve menzilini da sunarak çevreyi koruyor.
HondaJet Elite, 28-31 Mayıs'ta EBACE'de ilk kez sergilenecek.
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